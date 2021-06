Sport



Castelnuovo lancia il progetto ‘Primi Calci’: nuove squadre e gratuità

venerdì, 18 giugno 2021, 16:22

di simone pierotti

Lo sport, ufficialmente, è ripartito e, in vista dell’estate, le società stanno iniziando a pensare alla nuova stagione. A guardare il prato dello stadio Nardini, pare evidente che a Castelnuovo … nessuno sia andato in vacanza! Da quasi una settimana tanti giovanissimi calciatori e calciatrici stanno partecipando al primo Koala Sun Play Camp, la nuova formula di corso estivo che sta riscuotendo enorme successo: per la 2° e 3° settimana, già confermate, siamo vicini al tutto esaurito. Oggi, in occasione dell’ultimo giorno della prima settimana, gli organizzatori hanno accolto i bimbi e le famiglie con una simpatica sorpresa, con tanto di musica, inno nazionale e fuochi d’artificio.

I responsabili della società garfagnina, a partire dal presidente Dino Dini ai responsabili dei settori Alvaro Pieroni e Paolo Lenzi, e il d.s. Simone Vanni, rimbalzano tutti i giorni tra il campo della mattina e gli allenamenti pomeridiani delle squadre che, da due mesi, corrono e si impegnano sotto il sole. Un grande dinamismo societario che non tralascia nessun aspetto organizzativo e sta programmando la nuova stagione, a partire dalla scuola calcio, in particolare dell’attività di base.

Tante le novità lanciate in questi giorni e tante ne verranno lanciate: la più importante, che possiamo definire storica, è il lancio dalla stagione 2021/2022 delle nuove squadre Primi Calci (2013 e 2014) e Piccoli Amici (2015) con la partecipazione ai relativi campionati. Al tempo stesso proseguirà l’attività del C.A.S. che accoglierà allievi e allieve nati e nate fino al 2016. Altra novità rivoluzionaria e che troverà sicuramente l’apprezzamento delle famiglie, in un momento storico non semplice, è l’esenzione totale dal pagamento della quota per le suddette annate (ad eccezione dell’abbigliamento). Insomma, un bel “regalo” da parte dell’U.S. Castelnuovo che crede molto in questo progetto non solo sportivo ma anche sociale e aggregativo.

Tra le altre novità, nel proseguo del progetto di affiliazione con F.C. Empoli Academy, le squadre gialloblu potranno partecipare, nel corso della stagione, a tornei in svolgimento presso il centro sportivo di Monteboro a Empoli, dove si allenano tutte le formazioni azzurre, compresa la squadra di Serie A. Inoltre, come già avvenuto due settimane fa, sono previsti “open day” per far conoscere l’attività, serate pubbliche di incontro e condivisione dei progetti.