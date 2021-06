Sport



Conto alla rovescia per la 19^ Scalata all’Alpe di S.Pellegrino

venerdì, 4 giugno 2021, 07:58

di michele masotti

Si fa sempre più frenetica la macchina organizzativa della storica “Scalata all’Alpe di S.Pellegrino”, la gara di corsa in salita di 11,8 km in programma domenica 13 giugno e organizzata, come di consueto, dal GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde. I partecipanti partiranno dal suggestivo borgo di Castiglione di Garfagnana con arrivo sull’Alpe di S.Pellegrino. La manifestazione, che conta già oltre 60 iscritti, è patrocinato dal locale comune, dall’Ente Parco Alpi Apuane, dalla Regione Toscana e dal Lions Club Garfagnana.

Dopo l’originale format del 2020 con le partenze scaglionate nel raggio di un mese, una necessità dettata dalla pandemia, la gara ritorna quest’anno nella tradizionale versione con il classico start. La gara, inserita nel calendario nazionale del Coni-Fidal Bronze, si atterrà scrupolosamente ai regolamenti utili per arginare la diffusione del Covid-19. Ad ogni partecipante sarà rilevata la temperatura al ritiro del pettorale e in seguito la compilazione dell’autodichiarazione personale. La partenza avverrà negli appositi spazi individuali per atleti, con blocchi di 40 podisti distanziati di un metro e mezzo con annesso l’obbligo di mascherina per i primi 500 metri di gara. Una volta giunto in prossimità del traguardo, inoltre, l’atleta dovrà di nuovo indossare la mascherina e lasciare la zona “arrivo” evitando il più possibile di creare degli assembramenti. Saranno predisposti ben quattro punti ristori sul tracciato con bottigliette d’acqua sigillate per ogni concorrente. Per evitare assembramenti l’atleta, a competizione conclusa, riceverà nell’affascinante scenario di S.Pellegrino riceverà il pacco gara personale contenente ristoro finale, maglietta tecnica e medaglia celebrativa dell’evento.

Come ogni anno verranno ricordati durante il cerimoniale anche due grandi amanti dello sport garfagnino come il dott. Gabriello Angelini, ideatore assieme a Graziano Poli nel 2003 di tale evento, e il forte atleta di corsa in montagna dell’Orecchiella Garfagnana Giuseppe Tagliasacchi. L’organizzazione si avvarrà, infine del sostegno del comitato paesano di Chiozza, della locale Pro Loco, del Ser e della Misericordia di Minucciano.