'Ferrari Tribute', Vergamini e Fabrizi si superano

martedì, 22 giugno 2021, 09:25

Siamo a Montalto con il comitato organizzatore dell’Avis Pratovecchio che ha proposto un percorso molto tecnico ricavato dentro una foresta ai margini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un percorso di 3,9 km con 220 m di dislivello per gli Junior e 3, 5 km con 180 m di dislivello...

lunedì, 21 giugno 2021, 11:20

Nonostante l’afa opprimente di questi giorni, un buon numero di podisti ha dato vita al “29° Trofeo Vival Banca - 18° Trofeo Simone Grazzini - 1° Trofeo Anna Maria Marino” che si e corso sulla distanza di km 14,500, ricavati lungo le colline che sovrastano la città termale e ottimamente...

lunedì, 21 giugno 2021, 10:59

Settimana che atleticamente profuma di normalitaà con il ritorno a molti appuntamenti sportivi, dove il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente come sempre

domenica, 20 giugno 2021, 19:35

"Mamma, io da grande voglio fare quello che fanno loro!". Quattro anni, un indice puntato alla televisione nella quale alcune ballerine danno il meglio di loro e il colpo di fulmine: così nel 1992 Susanna Pieri, nata a Lucca, scopre il mondo della danza e oggi ne è una straordinaria rappresentante

domenica, 20 giugno 2021, 10:23

"Un gran finale, una grande squadra, una grande società". Con queste parole Marco Remaschi, tifoso appassionato del Ghiviborgo e sindaco di Coreglia, saluta i ragazzi, gli istruttori, tutto lo staff che gravita intorno agli aquilotti e dà appuntamento per la prossima stagione

domenica, 20 giugno 2021, 08:56

La festa del gol del “Delle Terme” di Bagni di Lucca premia il GhivizzanoBorgo che termina la sua sesta stagione in Serie D con un successo per 5-3 sulla Correggese di Fabio Bazzani, ex attaccante di Lazio, Perugia e Sampdoria nei primi anni 2000’