Sport



Filecchio Women cede il passo alla... Lucchese Femminile

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:18

Dalla sinergia e collaborazione con il Filecchio Women nasce ufficialmente quella che sarà la nuova rappresentativa femminile della società rossonera. Un progetto ambizioso e lungimirante, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del movimento calcistico femminile, sul territorio locale e non solo. La società ASD Filecchio (nata nel 2014 e dal 2017 dotata di compagine femminile, con brillanti risultati a livello nazionale) ha messo a disposizione le proprie competenze per sviluppare quello che sarà un percorso sportivo e formativo coadiuvato dalla dirigenza rossonera. Alcuni dei vertici societari del Filecchio Women resteranno in carica nel nuovo organigramma dirigenziale e tecnico che verrà ufficializzato nelle prossime settimane.



L'organizzazione logistica di tutto il movimento si avvarrà della collaborazione di numerosi enti e realtà del territorio della Piana e della Garfagnana (come il campo sportivo di Ponte all'Ania per le formazioni giovanili), in modo da accrescere ulteriormente il senso identitario e di partecipazione a questo progetto e questi colori.



La prima squadra della nuova Lucchese Femminile parteciperà al campionato nazionale di Serie C, disputando le gare di casa allo stadio Porta Elisa, ed utilizzerà per gli allenamenti il rinnovato centro sportivo di Saltocchio. E' prevista inoltre, come già anticipato, la realizzazione di un Settore Giovanile Femminile, aperto a tutte le ragazze e bambine che vorranno avvicinarsi al mondo del calcio. A tal proposito, la società, come prima iniziativa, organizza e promuove un Open Day conoscitivo che avrà luogo sabato 3 luglio a partire dalle ore 9, presso lo stadio Porta Elisa (dettagli nella locandina in allegato).



Nelle prossime settimane inoltre, la società presenterà a stampa e tifosi il nuovo staff del settore femminile, composto da esponenti di spicco del panorama sportivo lucchese, in ottica di unione e radicamento sul territorio, valori fondamentali del nuovo progetto a tinte rossonere.