GhiviBorgo scatenato a Rimini: successo di prestigio per i biancorossi

mercoledì, 16 giugno 2021, 19:11

di michele masotti

1-3

Rimini: Adorni, Valeriani (87’Ceccarelli), Simoncelli (68’Battisti), Ambrosini (55’Pecci), Kalagna, Casolla, Pari, Canalicchio, Ricciardi, Lugnan (76’Giua) e Vuthaj A disposizione: Lazzarini, Arlotti, Mengucci, Nanni e Aprea Allenatore: Maurizio Drudi

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Gautieri (58’Poggesi), Baggiani (73’Piccardi), Bartolini (27’Nottoli), Messina, Gregov, Felleca (73’Cargiolli), Muscas, Nieri, Chianese (87’Lakti) e Fazzi A disposizione: Abbrandini, Pazzaglia, Polacchi, e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Andrea Zambetti di Lovere (Assistenti Giuseppe Bosco e Stefano Carchesio di Lanciano)

Marcatore: 41’Felleca, 79’ e 81’ Nieri e 91’Vuthaj

Note: Ammoniti Canalicchio, Chianese

Un GhiviBorgo libero mentalmente ottiene l’ennesima successo in trasferta del campionato violando il “Romeo Neri” di Rimini, complicando così la corsa ad un posto playoff dei blasonati rivali. Grande prova dei ragazzi di Venturi, scesi in campo in completo nero, che hanno confermato di essere una formazione a forte vocazione esterna; con quello odierno diventano sette i blitz esterni messi a segno. Soltanto Lentigione e Aglianese hanno saputo fare di meglio. La penultima giornata di campionato, inoltre, ha fornito decretato la retrocessione in Eccellenza della Marignanese Cattolica e del clamoroso harakiri interno, 1-2 contro il Prato, dell’Aglianese superata così in vetta alla classifica dal Fiorenzuola. Con una vittoria in casa del tranquillo Sasso Marconi i piacentini riabbracceranno quella Serie C da cui mancano dalla stagione 2001-2002.

Per la prestigiosa trasferta romagnola, peraltro ultimo turno infrasettimanale di questa infinita stagione 2021-2022, mister Venturi, privo dell’infortunato Donatini, schiera dal primo minuto i rientranti Gregov e Chianese ed offre alcune novità nella formazione iniziale in nome del turnover. Tra i pali si rivede Pagnini, Gautieri viene impostato come terzino sinistro in luogo di Piccardi mentre in attacco a fare coppia con Felleca c’è Michelangelo Nieri. Se per i “colchoneros” della Media Valle questa trentatreesima giornata conta poco in ottica classifica, il Rimini, quarta forza del girone D, si gioca le chance di qualificazione ai playoff, i più inutili di tutto il panorama calcistico italiano alla luce delle scarse possibilità di ripescaggio in Serie C. L’arma principale dei romagnoli, mai in corsa per il titolo, sono gli attaccanti Casolla e Vuthai, quest’ultimo miglior marcatore dei suoi con 19 gol. Un problema nel riscaldamento per Arlotti costringe Drudi, in panchina al posto dello squalificato Mastronicola, a rimpiazzarlo con l’esperto Ambrosini. Il match, che si sviluppa su dei ritmi non esaltanti a causa del gran caldo, vede gli ospiti perdere per infortunio al 27’ capitan Bartolini: al suo posto dentro Nottoli.

Sul finire della prima frazione il GhiviBorgo passa in vantaggio. Scocca il 41’ quando un velenoso diagonale di Felleca infila l’incerto Adorni, apparso in ritardo sulla conclusione della seconda punta campana.

Al 53’ una dormita di Valeriani concede una grossa chance per il raddoppio a Nieri. La conclusione dell’attaccante classe 2001 è un rigore in movimento che Lugnan respinge in qualche maniera. Mancanza di freddezza sotto porta per il giocatore arrivato a gennaio in prestito dall’Aglianese. I padroni di casa cercano di attingere dalla propria panchina per invertire l’inerzia del confronto. Le mosse di Drudi non sortiscono gli effetti sperati e così la squadra di Venturi chiude virtualmente il match al 79’ con lo stesso Nieri, imbeccato da Nottoli. Tempo due minuti e il funambolico numero diciotto ospite si esibisce in uno slalom speciale con annesso cross per l’incornata vincente di Nieri. Nei quattro minuti di recupero resta soltanto da annotare il gol della bandiera del Rimini con bomber Vuthaj. Sabato chiusura di campionato a Bagni di Lucca per il confronto casalingo contro la Correggese allenata da Fabio Bazzani.