Gp Apuane, Bouamer al record sociale sui 3000 metri

lunedì, 7 giugno 2021, 14:36

Omar Bouamer non smette di stupire e, dopo l'ottima prestazione sui 5000 metri della scorsa settimana, e' riuscito a confezionare un'altra prova di assoluto livello sui 3000 metri in pista a Carate Brianza: crono finale di 8'05''25, bronzo assoluto e nuovo record sociale sulla distanza. Una corsa che porta il due volte campione regionale di corsa campestre assoluto nel panorama d'elite nazionale e, nella stessa gara, ottima prova per Francesco Guerra, in preparazione per i Campionati Europei su pista di Tallinn, con il tempo di 8'12''73; sempre in pista, tornando in terra toscana in quel di Fucecchio, buone prove per Alessandro Andreucci sugli 800 metri e per Dario Anaclerio sui 5000 metri; a Faenza, al "Krash Trail", ottima prova per Giulia Bordina sui 42 km con oltre 2000 metri di dislivello (4 assoluta); a Siena, al "Trail del Capitano di ventura", ottime prestazioni di categoria con l'argento per Roberto Ria e il bronzo per Alberto Cappello e nella stessa gara buone prove per Francesco Frediani e Simone Carlini; a Varese, al "Giro del Lago di Comabbio", Lorena Meroni ha vinto la propria categoria sui 12 km di gara; a Palermo, al "Trofeo di Primavera", vittoria assoluta per Alessandro Brancato.