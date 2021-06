Sport



Gp Apuane, Guerra argento sui 5 mila metri

martedì, 15 giugno 2021, 10:39

Questo fine settimana sono stati disputati i Campionati Italiani Junior e Promesse su pista. A Grosseto, il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde e' stato ottimamente rappresentato da Gioele Alari sui 3000 siepi e da Ivan Antibo e Francesco Guerra sui 5000 metri. La manifestazione è iniziata sabato 12 giugno con il personale di 9'36'' per Gioele Alari, che ha terminato la propria prova con il quindicesimo posto nazionale finale; domenica 13 giugno è stata la volta dei 5000 metri dove Francesco Guerra, al via come uno tra i favoriti, e Ivan Antibo, reduce da ottime prestazioni in crescendo di condizione, non hanno deluso concludendo rispettivamente con l'argento nazionale in 14'37''15 e la quindicesima posizione in 15'50''20.