Grande successo per l’open day del Pieve Fosciana

domenica, 13 giugno 2021, 12:17

di michele masotti

48 piccoli calciatori in erba, classe 2014-2015-2016, in un pomeriggio simbolico che ha avuto il sapore di una ripartenza dopo un anno e mezzo difficile per le ben note vicende. Sono questi i numeri importanti fatti registrare dall’Open Day, riservato alla categoria “Piccoli Amici”, organizzato dall’Asd Pieve Fosciana e svoltosi ieri pomeriggio (sabato 12 giugno) presso il “Guido Angelini”, la casa del club biancorosso.

Sotto la guida dell’istruttore dei “Piccoli Amici” biancorossi Roberto Biagini, di alcuni componenti della prima squadra biancorossa tra cui mister Francesco Fiori, del responsabile del settore giovanile Paolo Maggi e di una rappresentanza del Filecchio Women, i partecipanti hanno avuto vissuto un bel pomeriggio all’insegna della spensieratezza tra esercizi e partitelle. Una prima uscita da ricordare, dunque, per i lupacchiotti biancorossi, ai quali è stato donato un kit da parte della società ed offerto a loro e ai propri familiari una gustosa merenda.

Soddisfazione per la riuscita della giornata traspare anche delle parole del vice presidente del Pieve Fosciana Antonio Arturo Turriani. “Siamo entusiasti della risposta avuta dai ragazzi e dalle loro famiglie, segno di come siano state chiare e apprezzate le nostre idee.” – ha affermato il dirigente biancorosso- “Questo per il Pieve Fosciana è l’inizio di una fase nuova per un progetto a lunga gittata che mira ad avviare il maggior numero di ragazzi alla pratica sportiva e dare la possibilità a tutti di giocare a calcio in un ambiente sano. Da parte nostra mettiamo la competenza e volontà dei dirigenti, dell’istruttore Roberto Biagini e del nuovo responsabile del settore giovanile Paolo Maggi. Vogliamo creare una realtà giovanile senza fare concorrenza a nessuno, questo è bene chiarirlo. Intraprenderemo questa strada senza dimenticheremo di disputare al meglio un torneo prestigioso come la Promozione per una piccola ma competente ed appassionata come la nostra. L’Open Day odierno è il primo passo.”

L’ambizioso progetto del Pieve Fosciana, sicuramente da ammirare in questi tempi pandemici, si spera ancora per poco, di ricreare ex novo con passione, lungimiranza e competenza un settore giovanile sarà lungo ma il palpabile entusiasmo dimostrato nell’Open Day lascia presagire ottimi risultati per il futuro, tenendo sempre bene in mente che il primo obiettivo da raggiungere è il divertimento e la gioia di rincorrere dietro ad un pallone di questi piccoli campioncini in erba.