Sport



Il Castelnuovo punta sui giovani: ‘open day’ e camp estivo

giovedì, 3 giugno 2021, 08:33

di simone pierotti

La fase critica della pandemia sembra ormai alle spalle e la graduale riapertura delle varie attività ha interessato anche il mondo dello sport. Così, martedì 1° giugno, abbiamo rivisto, dopo quasi un anno, due squadre di calcio giovanile affrontarsi in una partita ufficiale allo stadio Nardini di Castelnuovo, e abbiamo rivisto il pubblico sulle tribune. Si è trattato della gara di esordio dei Pulcini 2010, allenati da Flavio Bechelli, mister fresco di patentino Uefa, nel mini campionato di giugno, una sorta di ripartenza autorizzata dalla Figc. Un movimento ritrovato che fa da specchio ad una scuola calcio, quella del Castelnuovo, particolarmente attiva in questa fase di ripartenza.

Tramite i canali di comunicazione stiamo notando parecchio fermento, come ci spiega il presidente della società gialloblu Dino Dini: “Il settore giovanile e la Scuola Calcio, è bene chiarirlo, per la nostra società sono importanti quanto la prima squadra, forse di più, proprio per questo motivo da qualche stagione gli investimenti che sono stati fatti e che continueremo a fare, sono stati “importanti”, e quando parlo di questi non mi riferisco solamente, come verrebbe da pensare, all’affiliazione tecnica con Empoli FC, ma anche all’individuazione degli istruttori che devono essere “tutti” qualificati, e se non lo sono, nella nostra società possono svolgere solamente il ruolo, seppur importantissimo, di collaboratori. La prossima sarà una stagione (sperando in una ripresa normale) molto complicata, quindi dovrà essere preparata ed affrontata nella maniera opportuna, non lasciando nulla al caso. Per questa ragione stiamo lavorando per farci trovare pronti”.

Ci dia qualche anteprima. “Anche se non è proprio un’anteprima, visto che da qualche giorno circola sui social e sui giornali, la nostra società, grazie all’accordo di collaborazione raggiunto con la società Koala Sun Play, organizzerà sabato prossimo, presso lo stadio Alessio Nardini, un open day aperto a tutti, tesserati U.S. e non tesserati con nessuna società, quindi ai ragazzi e ragazze che vogliono provare l’attività calcistica presso di noi, a partire dall’anno 2016 per arrivare fino all’anno 2006. Inoltre, a partire dal 14 giugno per tre settimane consecutive, è stato organizzato un camp estivo di un livello tecnico elevato, proprio per dare la possibilità a chi lo vorrà di partecipare e migliorare la propria formazione. Per quanto riguarda anteprime a livello di staff tecnico, voglio solamente dire che verrà implementato con figure fino ad oggi mancanti…”

Come è consuetudine ormai da anni, la concorrenza sul territorio per i camp estivi è divenuta agguerrita: perché i ragazzi dovrebbero partecipare al vostro camp?

“Come è normale e giusto che sia, ognuno organizza ciò che meglio crede e mettendo in campo le proprie competenze e capacità, dal punto di vista numerico sinceramente non so se ci saranno assai ragazzi per tutti, vorrà dire che ognuno farà con quello che avrà! Il nostro obbiettivo primario è quello di far star bene ed in sicurezza i ragazzi che parteciperanno al nostro camp, facendo spendere alle famiglie una cifra abbordabile in un momento così difficile, anche dal punto di vista economico. Come recitava una nota canzone … “tutto il resto è noia!”….aggiungo, sempre in tema di anteprime, in questi ultimi giorni abbiamo riallacciato i contatti con un “tecnico di spessore” che dovrebbe darci risposta a breve se intenderà riprendere la collaborazione…se ci riuscisse questo, avremmo fatto bingo!”.

Nell’ambiente si dice che lei è un presidente molto attento e presente, oltre che meticoloso. “Io sono fatto così, nella vita, nel lavoro e nello sport, devo seguire tutto a 360 gradi, mi definiscono un metodico e amante della precisione, per l’U.S. Castelnuovo però devo essere sincero, i vari responsabili di settore, in primis Alvaro Pieroni, vice presidente e responsabile scuola calcio, si dà un gran da fare, così come il D.S. Simone Vanni, Paolo Lenzi per il settore giovanile, affrontano e risolvono vari problemi, quindi a me arrivano solo per notizia, in pochi casi devo intervenire personalmente! Nella nostra società oggi possiamo dire che siamo un team affiatato e coeso, cosa che in passato non sempre è stato, ma il passato è passato, le persone che non hanno compreso il nostro progetto di valorizzazione del settore giovanile, se ne sono andate…..e noi le abbiamo sostituite con altre….mi fermo qui!”.

Altro tema caldo, pare che in zona stiano nascendo nuovi progetti per i settori giovanili, come la pensa al riguardo? “Premetto, ognuno è libero di fare ciò che meglio crede, in zona non c’è nessuno che fa la voce grossa come qualcuno vuol far credere, quindi una società si attrezza, mettendo in campo tutto ciò che occorre, e dà inizio ai propri progetti! La nostra struttura è ormai consolidata, sa affrontare e gestire ogni problema che si possa presentare durante la stagione, abbiamo uno staff numeroso di tecnici e collaboratori che ci permettono di fare girare gli ingranaggi nella maniera dovuta, come ho già detto, la nostra politica è quella delle regole, tecnici accreditati, affiliazione con Empoli FC, insomma, noi puntiamo sulla qualità! Secondo noi chi non adotta la maggior parte di questi principi, fa concorrenza sleale, quando si sceglie dove portare il proprio figlio, non si deve guardare solamente all’aspetto economico, seppur importante! Mi è giunta notizia che “qualcuno” cerca di convincere i genitori di ragazzi giovanissimi, semplicemente con “porta tuo figlio da noi, spendi meno rispetto a Castelnuovo!”…se così fosse, mi domando, come fanno a sapere quanto da noi si spenderà?...va considerato che la nostra società ha particolarmente a cuore la ripresa dell’attività, dopo questo periodo di inattività totale, soprattutto per i giovani….quindi potrebbero esserci sorprese inaspettate!”.