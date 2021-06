Il Pieve Fosciana presenta con un'open day il progetto 'Piccoli Amici'

Altri articoli in Sport

venerdì, 4 giugno 2021, 07:58

Si fa sempre più frenetica la macchina organizzativa della storica “Scalata all’Alpe di S.Pellegrino”, la gara di corsa in salita di 11,8 km in programma domenica 13 giugno e organizzata, come di consueto, dal GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde

giovedì, 3 giugno 2021, 11:11

La Coppa Toscana MTB viaggia veloce verso l'appuntamento del prossimo 4 luglio al Ciocco dove si terrà la 1^ edizione del 'Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio', antipasto di quello che saranno poi i Campionati del Mondo Master Mtb Marathon di settembre nella località toscana

giovedì, 3 giugno 2021, 08:33

La fase critica della pandemia sembra ormai alle spalle e la graduale riapertura delle varie attività ha interessato anche il mondo dello sport

mercoledì, 2 giugno 2021, 19:35

Nella gara più lunga il vincitore assoluto è stato Fabrizio Ridolfi del G.S. Orecchiella che ha terminato la fatica facendo registrare il tempo di 1h 18' 33"

martedì, 1 giugno 2021, 15:27

La tennista di Bagni di Lucca liquida in due set l'elvetica Voegele, proveniente dalle qualificazioni, accede così al se condo turno, dove incontrerà la greca Maria Sakkari, numero 18 del ranking

martedì, 1 giugno 2021, 10:04

Domenica 30 maggio, a Roncone in Trentino, si è disputata la prima prova del Campionato Italiano di Corsa in Montagna, su tracciato “up & down, salita e discesa