Sport



Jasmine Paolini: fuori a Wimbledon, ma parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:55

di michele masotti

Martedì londinese dolceamaro a Wimbledon per Jasmine Paolini, numero 88 del ranking WTA. La tennista di Bagni di Lucca, infatti, è stata eliminata al primo turno del torneo più prestigioso del mondo dall’esperta tedesca, ex top 10 delle classifiche mondiali, Andrea Petkovic capace di far valere la sua maggiore attitudine ai campi in erba con il punteggio di 6-4 6-3. A lenire questa delusione per la classe 1996, reduce comunque dal best ranking fatto registrare qualche settimane orsono, è arrivata la notizia del suo ingresso nella lista delle partecipanti ai Giochi Olimpici di Tokyo, in procinto di iniziare il prossimo 23 luglio. Competizione che si disputerà su dei campi in cemento, non proprio i preferiti per la tipologia di tennis della portabandiera della nazionale azzurra di Fed Cup.

Un evento storico per tutta la Valle del Serchio, visto che Jasmine Paolini sarà la prima atleta della nostra zona a prendervi parte. Sebbene non avesse la classifica adatta per entrarvi, il regolamento prevede l’ingresso diretto nel main draw per le prime 56 del ranking WTA, alcune rinunce e il tetto limite delle quattro giocatrici per nazione hanno fatto sì la giocatrice termale riuscisse in extremis a vidimare il pass per il più importante evento sportivo dell’anno. Resta da capire, ma questo si saprà soltanto in terra nipponica, se Jasmine Paolini disputerà anche il doppio, 32 coppie ammesse, con l’altra azzurra Camila Giorgi. Le prime 24 coppie sono ammesse in base al ranking mentre le otto rimanenti verranno scelte dall’Itf e dal pese di provenienza.

Un altro appuntamento segnato di rosso sul calendario per una Paolini che cercherà di ben figurare alle Olimpiadi e di ritoccare la sua classifica in questo secondo scorcio di stagione. Prima di dedicarsi alla sfida olimpica, la tennista di Bagni di Lucca prenderà parte a due tornei WTA, entrambi sulla terra battuta, di Amburgo e Losanna.