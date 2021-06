Massimo Mei e Francesca Setti dominano la 19^ Scalata all’Alpe di San Pellegrino

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 giugno 2021, 12:14

La prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio prenderà il via il 4 luglio Gara del circuito Coppa Toscana Mtb: percorsi Junior 25,6 km, Granfondo 40 km, Marathon 61,6 km

lunedì, 14 giugno 2021, 10:17

L’attività agonistica 2021 entra nel vivo e vede disputarsi sabato 12 e domenica 13 la gara con formula stableford valevole per il circuito Road to Miglianico di Cristian Events

domenica, 13 giugno 2021, 19:50

Capitan Bartolini e compagni hanno ottenuto la certezza della salvezza in virtù dello 0-0 contro il Progresso, salvo a sua volta, e del passo falso esterno della Marignanese

domenica, 13 giugno 2021, 12:17

48 piccoli calciatori in erba, classe 2014-2015-2016, in un pomeriggio simbolico che ha avuto il sapore di una ripartenza dopo un anno e mezzo difficile per le ben note vicende

venerdì, 11 giugno 2021, 17:04

Saranno circa 200 i podisti provenienti da tutta Italia che domenica 13 giugno prenderanno parte all’edizione 2021 della storica “Scalata all’Alpe di S.Pellegrino”, con partenza dall’affascinante borgo di Castiglione Garfagnana alle 9 ed arrivo 1.500 metri a San Pellegrino in Alpe

martedì, 8 giugno 2021, 17:09

Domenica 6 giugno a Lanzada, in Valmalenco (Sondrio), si sono disputati i campionati italiani di corsa in montagna a staffetta, valevoli come prova del Campionato Italiano di Società di corsa in montagna 2021; 14 titoli in palio nella rassegna che ha visto coinvolte le categorie assoluti, juniores e master, oltre...