Sport



Pareggio dolcissimo per il GhiviBorgo: i “colchoneros” conquistano la salvezza matematica

domenica, 13 giugno 2021, 19:50

di michele masotti

0-0

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Poggesi, Piccardi, Bartolini, Messina, Gautieri, Nieri, Muscas, Cargiolli, Nottoli e Fazzi A disposizione: Pagnini, Baggiani, Pazzaglia, Viti, Polacchi, Lakti, Del Re, Belluomini e Felleca Allenatore: Simone Venturi

Progresso: Celeste, Mele, Matteo Cocchi, Chmangui, Gulinatti, Menarini, Salvatori, Bagatti, Vassallo, Marchetti e Bonvicini A disposizione: Tartaruga, Mattia Cocchi, Cantelli, Panzacchi, Monaco, Maltoni, Rossi, Matta ed Esposito Allenatore: Roberto Moscariello

Arbitro: Giuseppe Romanello di Napoli (Assistenti Spoletini di Rieti e Tasciotti di Latina)

Nella domenica in cui il GhiviBorgo ha potuto riabbracciare parte dei propri tifosi sugli spalti del “Delle Terme” di Bagni di Lucca, capitan Bartolini e compagni hanno ottenuto la certezza della salvezza in virtù dello 0-0 contro il Progresso, salvo a sua volta, e del passo falso esterno della Marignanese, 2-1 in casa della Bagnolese. Salgono quindi a sette i punti di vantaggio dei ragazzi di Venturi sulla penultima, un divario incolmabile quando restano due giornate di campionato. Un grande traguardo, quindi, per il club della Media Valle che nell’annata 2021-2022 affronterà il settimo torneo di Serie D consecutivo.

Nel match che potrebbe valere la matematica salvezza, Simone Venturi deve rinunciare agli squalificati Gregov e Chianese, rimpiazzati rispettivamente dal figlio d’arte Gautieri e Nottoli. Parte a sorpresa dalla panchina bomber Felleca; al suo posto toccherà al classe 2001 Nieri essere il partner offensivo di Cargiolli. Dal canto suo il Progresso, a cui basta un punto per guadagnare la permanenza in D, schiera titolare l’ex di turno Bagatti, a segno nella partita di andata che costò la panchina dei “colchoneros” della Mediavalle a Rino Lavezzini, mentre il giudice sportivo ha appiedato per un turno il difensore e capitano Fiore. L’osservato speciale dalla retroguardia locale è senza ombra di dubbio il centravanti Vassallo. Il match di Bagni di Lucca non è stato ricco di emozioni, anche se le due compagini non si sono di certo risparmiate denotando una buona carica agonistica.

L’unico sussulto di un certo rilievo, per onore di cronaca, è stato portato in avvio di ripresa da Cargiolli, sfortunato nel vedere il suo colpo di testa sbattere sul palo a Celeste ormai fuori causa. Il triplice fischio finale ha dato il via libera alla festa del GhiviBorgo, pronto a disputare una prossima Serie D che vedrà la presenza, salvo difficili ripescaggi e in attesa di capire se ci sarà nuovamente una divisione delle toscane, di Lucchese, Pistoiese, Arezzo e forse Livorno. Nelle prossime due partite, totalmente ininfluenti per la classifica, i ragazzi di Venturi affronteranno Rimini e Correggese.