Record di iscritti per la 19° Scalata all’Alpe di S.Pellegrino

venerdì, 11 giugno 2021, 17:04

di michele masotti

Saranno circa 200 i podisti provenienti da tutta Italia che domenica 13 giugno prenderanno parte all’edizione 2021 della storica “Scalata all’Alpe di S.Pellegrino”, con partenza dall’affascinante borgo di Castiglione Garfagnana alle 9 ed arrivo 1.500 metri a San Pellegrino in Alpe. Il tracciato, ricavato nella prima parte fino all’abitato di Chiozza sulla storica via Vandelli, proseguirà poi verso l’Alpe sull’affascinante e selettiva salita di S.Pellegrino dove negli scorsi anni si sono dati battaglia i migliori specialisti nazionali della corsa in montagna.

La manifestazione, inserita nel circuito “Correre intorno alle Apuane” e valida come prima prova Highlander Apuane 2021, è organizzata dal G.P. Parco Alpi Apuane con il patrocinio del comune di Castiglione, dell’Ente Parco Apuane, dai Lions Club Garfagnana, dalla Fidal e dalla Uisp. Dopo l’originale format del 2020 dove, a causa del covid19, i 170 atleti furono costretti a sfidarsi a cronometro nell’arco di un mese, quest’anno il sodalizio biancoverde, grazie al sostegno della Fidal e attenendosi scrupolosamente ai regolamenti imposti per il contenimento della pandemia, organizza nuovamente l’evento nella consueta formula con partenza unica. Dal punto di vista tecnico sono attesi, oltre al nutrito gruppo del GP Parco Alpi Apuane, il forte Massimo Mei, detentore di una delle migliori prestazioni di sempre, il vincitore della maratona di Lucca 2015 Mohamed Hagi e il temibile emiliano Tommaso Manfredini, capace di correre la maratona sotto le 2h e 30’. In campo femminile spiccano i nomi della rumena Ana Nanu e della garfagnina Francesca Setti, le favorite del pronostico.

Come ogni anno verranno assegnati il “Memorial Gabriello Angelini”, offerto dai Lions Club Garfagnana alla squadra vincitrice a punteggio e il “Memorial Giuseppe Tagliasacchi”, offerto dalla famiglia Tagliasacchi al team con più iscritti. L’organizzazione si avvarrà del prezioso supporto del Ser, del comitato paesano di Chiozza, della Pro Loco di Castiglione e della Misericordia di Minucciano. Saranno predisposti sul tracciato ben quattro punti ristoro con bottigliette d’acqua sigillate per ogni concorrente mentre nella zona arrivo, situata davanti al Santuario di S.Pellegrino in Alpe, verrà consegnato il pacco gara contenente, oltre al ristoro finale, la medaglia e la maglia tecnica celebrativa dell’evento.

Raggiante il presidente del GP Parco Alpi Apuane Graziano Poli, pronto ad immergersi in questa nuova edizione. “Sono pienamente soddisfatto della risposta dei podisti a questa importante manifestazione.” – sono le parole del numero uno del sodalizio biancoverde- “Rispetteremo ovviamente in maniera strenua i regolamenti federali, ma questo appuntamento rappresenta un forte auspicio di tornare presto alla normalità.”