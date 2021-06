Sport



Rinnovo cariche societarie: l’U.S. Castelnuovo apre all’esterno, come e quando aderire

mercoledì, 30 giugno 2021, 09:12

di simone pierotti

Con il termine del mandato annuale del 30 giugno, l’Unione Sportiva Castelnuovo procede al rinnovo delle cariche sociali, con qualche novità, come ci spiega il presidente Dino Dini.

“La stagione sportiva si conclude ufficialmente il 30 giugno ma per la nostra società non c’è mai stata una fine e un inizio, piuttosto una continuazione nel tempo. Neppure in tutti questi difficili mesi della pandemia, con i campionati fermi e tante prescrizioni da seguire, non ci siamo fermati lavorando per la ripartenza. Basta venire allo stadio Nardini per rendersi conto del movimento di bambini e bambine che partecipano sia al camp estivo, il Koala Sun Play Camp, oppure agli allenamenti delle squadre proseguiti anche a giugno”.

Al di là di questo, oggi ci interessa conoscere le novità a livello societario. “Formalmente io come presidente e i consiglieri restiamo in carica fino al 30 giugno. E’ arrivato, pertanto, il momento del rinnovo per la prossima stagione. Ho parlato di novità non tanto perché avremo un consiglio differente o, almeno, in parte, ma soprattutto perché vogliamo dire chiaramente che l’U.S. Castelnuovo non è un circolo chiuso, “aprendo le nostre porte” a chi ne voglia far parte”.

“Approfitto dell'occasione – continua Dino Dini - per ringraziare pubblicamente a nome mio e di tutta la società che rappresento, il rag. Fabio Turri, il quale dopo diversi anni all'interno del consiglio direttivo, per questioni personali, ha deciso di lasciare, seppur rimarrà come socio sostenitore".

Un messaggio chiaro di apertura all’esterno per un allargamento della base societaria, ci pare di capire? “Esattamente, ci sono regole precise e democratiche che regolano la vita societaria del Castelnuovo, per cui prima di procedere al rinnovo delle cariche, lanciamo il messaggio a quei cittadini, aziende, sportivi, che vogliano darci una mano e contribuire così ad un progetto sportivo e sociale che punta prima di tutto su giovani e sport. La nostra società sta mettendo in atto progetti nuovi ed innovativi, tra cui un’assoluta primizia che verrà resa pubblica a breve, e c’è pertanto bisogno di forze fresche e risorse umane, affinché venga gestito tutto al meglio. Mi riferisco sia all’aspetto direzione e gestionale della società, ma anche dell’organizzazione e della base: a questo ultimo proposito, è già in atto un progetto di riavvicinamento allo stadio dei giovani tifosi, vogliamo che la “giovane piazza” diventi parte integrante del Castelnuovo”.

Un’apertura all’esterno, quindi, a 360 gradi, sia per la direzione ma anche l’organizzazione e la base. In che modo gli interessati possono farsi avanti? “Chi è interessato può formalizzare la propria richiesta entro il 20 luglio contattando uno dei soci o la segreteria tramite mail usdcastelnuovo@libero.it .