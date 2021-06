Sport



Roland Garros: buona la prima per Jasmine Paolini

martedì, 1 giugno 2021, 15:27

di giuseppe bini

La tennista di Bagni di Lucca liquida in due set l'elvetica Voegele, proveniente dalle qualificazioni, accede così al se condo turno, dove incontrerà la greca Maria Sakkari, numero 18 del ranking.



La 25enne della Val di Lima ha sconfitto 75 61, in poco più di un'ora, la svizzera Stefanie Voegele, n.131 WTA, proveniente dalle qualificazioni. Jasmine è alla terza partecipazione al Roland Garros, ed ha debuttato alla grande: primo set estremamente equilibrato, con entrambe le giocatrici aggrappate ai rispettivi turni di servizio. Poi al nono gioco, alla terza palla break, Jasmine a ceduto la battuta. In quello successivo l’elvetica si guadagna due set point, entrambi non andati a buon fine. Da questo momento la Paolini sale in cattedra, con due break consecutivi, riuscendo a vincere il set col risultato di 7-5.



Nella seconda frazione la Paolni domina, infilando un parziale di ben cinque giochi consecutivi chiudendo, con il set che termina 6-1.



Ora sotto contro la greca Maria Sakkari, n.18 del ranking e 17 del seeding, per un incontro assolutamente inedito: le due tenniste si affrontano per la prima volta.