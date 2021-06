Sport



Sc Garfagnana Mtb a Pergine Valsugana

lunedì, 7 giugno 2021, 22:09

Una bellissima esperienza.



Il gruppo della Sc Garfagnana, o almeno una parte del team toscano, è salito in Trentino, a Pergine Valsugana, per partecipare alle gare di cross country valide per il campionato italiano per le categorie Esordienti (13/14 anni) ed Allievi (15/16 anni). Presenti 641 concorrenti in rappresentanza di 178 società. Tutte le regioni della penisola erano rappresentate alla competizione allestita dalla Polisportiva Oltrefersina. In campo femminile Noemi Semplici conclude al venticinquesimo posto tra le Esordienti II anno (14 anni). Negli Esordienti I anno (13 anni), Andrea Cavani conclude o il suo primo italiano di mtb con una prova convincente.



Chiudono le loro prove con grande impegno anche Ludovico Bertoncini (Allievi II anno), Damiano Salotti e Denis Carli negli Allievi I anno (15 anni).