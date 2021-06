Sport



Sc Garfagnana Mtb alla grande a Massa Marittima

lunedì, 14 giugno 2021, 21:51

Vittoriosi e protagonisti a Massa Marittima. Splendide notizie per il sodalizio della Sc Garfagnana Mtb. A livello nazionale, a Lugagnano Val d’Arda (Pc) si è gareggiato per la terza prova del circuito nazionale della Coppa Italia Giovanile, manifestazione riservata ai comitati regionali. In gara, con i colori della Fci Toscana, anche la nostra Noemi Semplici, che su di un percorso molto tecnico (ed un caldo asfissiante) ha concluso la sua prova, tra le Esordienti II anno (14 anni) al diciassettesimo posto. La Toscana ha concluso ottava nella speciale classifica per comitati.

A Massa Marittima, siamo in Toscana, di scena il cross country regionale indetto dalla società I Cinghiali Gavorrano. Grande divertimento, ed ottime prove dei nostri atleti. Soddisfatta anche Alice Roberta Semplici (Id-3) al suo debutto stagionale conquistando il primo posto.



In gara i tre Esordienti (13/14 anni) Andrea Cavani, Denis Carli e Damiano Salotti. Negli Esordienti II anno (14 anni) doppietta per il team di patron Semplici. Al primo e secondo posto, infatti, concludono rispettivamente Salotti e Carli. In fascia 1 (13 anni) Cavani chiude la sua prova al terzo posto.



Nella giornata off road regionale sono scesi in campo gli atleti della categoria Giovanissimi (7/12 anni). I nostri quattro “moschettieri” della mtb, sono stati all’altezza della situazione.

In gara G2 (8 anni) Irene Janis Martinelli ottiene la vittoria. Nei G3 (9 anni) decima piazza per Marco Semplici: 17^ Tommaso Bellandi. Nei G6 (12 anni), infine, Matteo Robert Martinelli porta a casa un buon settimo posto.