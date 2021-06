Sport



Sc Garfagnana Mtb, Noemi Semplici sul podio

martedì, 22 giugno 2021, 09:25

Presenti anche alcuni biker della Sc Garfagnana Mtb alla tappa del Gran Prix Centro Italia Giovanile di mountain bike.

Siamo a Montalto con il comitato organizzatore dell’Avis Pratovecchio che ha proposto un percorso molto tecnico ricavato dentro una foresta ai margini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Un percorso di 3,9 km con 220 m di dislivello per gli Junior e 3, 5 km con 180 m di dislivello per le altre categorie.

Negli Allievi II anno (16 anni) buon settimo posto del nostro Ludovico Bertoncini.

Negli Esordienti II anno (14 anni) giornata sfortunata per Tommaso Bertini e Damiano Salotti (costretti al ritiro), mentre in fascia I (13 anni) Andrea Cavani conclude undicesimo ad un soffio dalla top ten. Arriva comunque il podio per il sodalizio di Barga grazie al terzo posto conquistato da Noemi Semplici tra le Esordienti del II anno.

Nei G6 (12 anni), gara promozionale, il nostro Alex Rossi conclude al sesto posto.