Sc Garfagnana Mtb, tre atlete sul podio

domenica, 27 giugno 2021, 16:14

Ultima domenica di giugno che proponeva, per il gruppo off road giovanile della Sc Garfagnana Mtb, l’impegno al 4^ trofeo Uc Piano di Mommio- memorial Carlo Da Castagnori. In programma un anello di 900 metri da effettuare più volte in base alla categoria.



Per i Giovanissimi in gara Alice Roberta Semplici (Id-3), che conquista la vittoria. Altro successo per il team di patron Semplici, grazie a Sofia Giunta, vincitrice nella categoria delle G6 (12 anni). Sul podio sale anche Irene Janes Martinelli terza nella gara riservata alle G2 (8 anni). Buonissime le prove degli altri biker della Sc Garfagnana Mtb che centrano tutti l’obbiettivo personale della top ten di categoria. Un plauso, quindi, al G1 (7 anni) Valentino Bertoncini, ai G3 (9 anni) Marco Semplici e Tommaso Bellandi, il G-5 (11 anni) Giorgio Marchi, ed i quattro G6 (12 anni), Alex Rossi, Matteo Robert Martinelli, Thomas Comparini e Michele Bertoncini.