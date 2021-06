Sport



Trofeo Vival Banca, secondo Guerrucci (Apuane)

lunedì, 21 giugno 2021, 11:20

Nonostante l’afa opprimente di questi giorni, un buon numero di podisti ha dato vita al “29° Trofeo Vival Banca - 18° Trofeo Simone Grazzini - 1° Trofeo Anna Maria Marino” che si e corso sulla distanza di km 14,500, ricavati lungo le colline che sovrastano la città termale e ottimamente organizzata dalla società Atletica Montecatini 1982.



La vittoria assoluta della gara è andata al fiorentino Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci) che ha preceduto di 38” Marco Guerrucci (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e di 2’03”, Alberto Chiavacci (Atletica Vinci): quarto classificato Massimo Tredici (Aurora Montale) e quinto Giacomo Breschi (Silvano Fedi Pistoia).



Nella categoria veterani uomini si è aggiudicato la gara Alessandro Calzolari (La Galla Pontedera Atletica) in 55’36; il posto d’onore è andato a Lorenzo Checcacci (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e al terzo gradino del podio Luca Silvestri (Montecatini Marathon).



La categoria veterani argento uomini ha visto al primo posto Mario Osimanti (Lucca Marathon) con il tempo di 1ora00’40” che ha preceduto nell’’ordine Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) e Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).



Un solo classificato nella categoria veterano oro uomini e si tratta di Silvano Panichi (Podistica Aglianese) che ha concluso la gara in 1ora55’36”.



Nelle donne assolute, eccellente primo posto per la fiorentina Costanza Del Bravo (Atletica Castello Firenze) che ha percorso la distanza della gara in 1ora05’01”, seguita a 1’48” da Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia) e a 3’18” da Stefania Scali (Atletica Vinci, seguite da Elena Cerfeda (Silvano Fedi Pistoia) e Albana Marku (Atletica Vinci).



Luciana Aresu (Atletica Prato) ha ottenuto il primo posto nella categoria donne veterane con il tempo finale di 1ora11’39”, al secondo posto si è classificata Flavia Cristianini (Lucca Marathon) e terza l’empolese Pilar Vargas (Podistica Empolese).



Come nella categoria veterani oro uomini, anche nella categoria donne veterane argento una sola classificata e si tratta di Eva Grunwald (Montecatini Marathon) nel tempo finale di 1ora08’54”.



La classifica di società ha visto al primo posto la formazione locale della Montecatini Marathon con 23 iscritti, seguita dall’Auro Montale e I Risubbiani Prato.