Serie D, il GhiviBorgo si congeda dal campionato con una vittoria

domenica, 20 giugno 2021, 08:56

di michele masotti

5-3

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Baggiani, Poggesi, Bartolini, Messina, Gregov, Cargiolli (Felleca), Muscas, Nieri e Chianese A disposizione: Abbrandini, Del Re, Pazzaglia, Gautieri, Polacchi, Lakti, Nottoli e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Correggese: Ferretti, Ghizzardi, Ricco, Roma, Benedetti, Casini, Landi, Frontera, Diallo, Villanova e Carrasco Nunez (Damiano) A disposizione: Sottoriva, Calanca, Cremonesi, Setti, El Bouhali, Manara, Saporetti e Lesa Locko Allenatore: Fabio Bazzani

Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Marcatori: 18’ e 90’Nieri, 27’Villanova, 34’, 65’ e 68’Felleca, 60’Diallo e 87’Damiano su rigore

La festa del gol del “Delle Terme” di Bagni di Lucca premia il GhivizzanoBorgo che termina la sua sesta stagione in Serie D con un successo per 5-3 sulla Correggese di Fabio Bazzani, ex attaccante di Lazio, Perugia e Sampdoria nei primi anni 2000’. In un clima da ultimo giorno di scuola, le contendenti non avevano niente da chiedere a questi ultimi 90’ di una stagione infinita, le sbadate difese hanno permessi ai rispettivi attacchi di fare la voce la grossa. Seconda doppietta consecutiva nel giro di tre giorni per il giovane Nieri e addirittura una tripletta, la seconda del proprio torneo, per bomber Felleca capace così di toccare quota 15 nella speciale classifica dei marcatori. Nella giornata che ha visto la promozione in C del Fiorenzuola, la squadra di Simone Venturi ha chiuso il girone D della Serie D all’undicesimo posto con 41 punti, frutto 11 successi, 8 pareggi e 15 sconfitte.

I due allenatori attuano un leggero turnover: Cargiolli viene preferito a Felleca in attacco mentre tra gli ospiti avvicendamento tra i pali con il classe 2003 Ferretti schierato in luogo di Sottoriva, unico ex di turno del pomeriggio. A rompere l’equilibrio nel punteggio spetta a Nieri, abile a scoccare un diagonale imprendibile per l’estremo difensore ospite. Al 27’ ci pensa Villanova, rinforzo invernale arrivato dal Piacenza, a ristabilire i conti con una deviazione nel cuore dell’area di rigore locale. Un problema muscolare costringe Cargiolli ad alzare anzitempo bandiera bianca. Al suo posto entra Felleca che ci mette pochi minuti per griffare il momento 2-1.

Le distrazioni delle rispettive difese continuano ad essere evidenti nella ripresa. Al 60’ Diallo realizza il secondo ed ultimo pareggio di giornata per la Correggese, alla fine dei conti una delle principali delusioni del campionati. Nel giro di tre minuti, dal 65’ al 68’, Francesco Felleca va segno per altre due occasioni imprimendo l’accelerata definitiva alla partita. Che siano state le ultime reti in maglia biancorossa del forte attaccante campano?

Gli ospiti, comunque, non ci stanno a congedarsi dall’annata con una sconfitta e nel finale provano a riaprire i conti per effetto del penalty trasformato dal subentrato Damiano. Le speranze dei ragazzi di Fabio Bazzani, però, durano lo spazio di tre minuti poiché all’incedere del 90’ ancora Nieri fissa il punteggio sul definitivo 5-3