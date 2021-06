Sport



Susanna tutta... danza

domenica, 20 giugno 2021, 19:35

di chiara bernardini

"Mamma, io da grande voglio fare quello che fanno loro!". Quattro anni, un indice puntato alla televisione nella quale alcune ballerine danno il meglio di loro e il colpo di fulmine: così nel 1992 Susanna Pieri, nata a Lucca, scopre il mondo della danza.

Oggi non è più una bambina ed è riuscita a realizzare il suo sogno. "Ero piccola, non avevo idea di cosa significasse cominciare un percorso simile, sapevo soltanto che vedere quelle persone muoversi in quel modo mi affascinava tantissimo - racconta Pieri - Ho cominciato come cominciano tutti, andando a scuola, imparando le basi e crescendo pian piano. Abitavamo in provincia e qui non sempre è facile credere in sogni grandi, o meglio, soprattutto in quegli anni la danza non era vista come una professione. Poteva essere un passatempo, ma quando dicevo di volerlo trasformare in un lavoro molti non capivano".

Fatto sta che oggi Susanna non solo è una bravissima ballerina freelance di danza contemporanea, ma anche insegnante e coreografa. Bisogna crederci sempre, non è solo un modo di dire.

"Sperare non è sufficiente, ovviamente - prosegue - Servono concentrazione, tenacia e tanto tanto cuore. Il solo talento lasciato in balia di se stesso può essere controproducente. Il mondo artistico è complesso e i momenti di sconforto sono dietro l'angolo, io per prima ho creduto spesso di non riuscire a trasformare la mia passione in professione, ma quando fai ciò che ami non puoi che andare avanti e senza saperlo l'ultimo tentativo sarà sempre il penultimo".

La sua carriera comincia così e dalla provincia di Lucca inizia a viaggiare per l'Italia e non solo. Costruisce la sua isola felice e, mattoncino dopo mattoncino, oggi guardandosi indietro non può che essere orgogliosa. Una stella coi piedi per terra, potremmo definirla, esatto.

Simpatia, versatilità e umiltà caratterizzano la persona che oggi è: "Se mi fermo a pensare ai passi che ho compiuto fino ad oggi sono certamente soddisfatta, ma mai arrivata al traguardo. Ogni esperienza è stata una vittoria, a partire dai programmi in televisione fino al palcoscenico in teatro - continua a raccontare Pieri - Sono stata premiata dall'immensa Carla Fracci e quello è stato un momento che sempre porterò nel cuore. Se però dovessi immaginare un punto di arrivo probabilmente non smetterò mai di ripetere che deve ancora arrivare. Al danzatore l'emozione la regala il pubblico, di conseguenza non è possibile isolare un evento dall'altro, ogni momento è importante e collegato al successivo".

Nel ventunesimo secolo, si sa, è difficile potersi concentrare esclusivamente su un ramo della professione svolta. Viviamo nel mondo dei tuttofare e dei liberi professionisti e questo in ogni settore.

Cosa significa dunque essere una ballerina freelance oggi? "Vuol dire reinventarsi in continuazione, ma non per forza deve essere vista come una cosa negativa - conclude Pieri senza tanti rigiri di parole - Io, grazie a questo continuo mutamento del mondo sono riuscita, insieme a Serena Colotti, a dar vita a una compagnia sul territorio che prende il nome di Soul Dance Junior Company. Formata da giovani talenti dai 14 ai 22 anni, realizziamo progetti da portare sul palco in modo da dare la possibilità agli aspiranti danzatori di fare esperienza e devo ammettere che ammirare i ragazzi nelle mie creazioni in scena è un'emozione indescrivibile. Probabilmente se mi fossi concentrata solamente su di me avrei perso la possibilità di provare questi sentimenti ed esprimermi come coreografa. L'umiltà e la condivisione sono le forze della danza, è necessario puntare in alto rimanendo ancorati al terreno, questo è un aspetto fondamentale perché la presunzione di essere i più bravi, in questo settore come in molti altri, rischia di creare l'effetto opposto".

Tra le prossime tappe Susanna toccherà Marina di Pietrasanta: il 23 giugno presenterà un nuovo estratto coreografico per la Soul Dance Junior Company. Cinque giovani danzeranno tra i pini della Versiliana con lo spettacolo "The shape of sound" e noi non vediamo l'ora di applaudirli.