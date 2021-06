Trail di Buggiano: sugli scudi gli atleti del Gp Apuane sui 24 km

Altri articoli in Sport

lunedì, 7 giugno 2021, 22:09

Il gruppo della Sc Garfagnana, o almeno una parte del team toscano, è salito in Trentino, a Pergine Valsugana, per partecipare alle gare di cross country valide per il campionato italiano per le categorie Esordienti (13/14 anni) ed Allievi (15/16 anni)

lunedì, 7 giugno 2021, 14:36

Omar Bouamer non smette di stupire e, dopo l'ottima prestazione sui 5000 metri della scorsa settimana, è riuscito a confezionare un'altra prova di assoluto livello sui 3000 metri in pista a Carate Brianza: crono finale di 8'05''25, bronzo assoluto e nuovo record sociale sulla distanza

lunedì, 7 giugno 2021, 14:25

Circa 200 podisti hanno preso il via alla edizione 2021 del 'Trail del Capitano di Ventura Spadaforte', che si è corsa sulle distanze di km 15 e km 24 con la perfetta organizzazione della Montecatini Marathon

domenica, 6 giugno 2021, 18:09

Si interrompe al “Pavesi” di Fiorenzuola la striscia di sei risultati utili consecutivi del GhiviBorgo, condannato da una pregevole punizione di Bruschi sul finire della prima frazione

sabato, 5 giugno 2021, 10:52

Al Rally Italia Sardegna Paolo Andreucci, navigato da Rudy Briani, ha centrato la vittoria nella seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra, portando sul gradino più alto del podio le MRF Tyres equipaggiate nella Skoda Fabia R5 Evo 2 del Team H Sport di Silvio Lazzara

venerdì, 4 giugno 2021, 15:58

È il primo passo dei “lupacchiotti biancorossi”, tappa iniziale di un progetto di più ampio respiro che mira alla costruzione, nel giro di qualche anno, alla costruzione di un vero e proprio settore giovanile