Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio: meno di un mese alla prima edizione

lunedì, 14 giugno 2021, 12:14

'Il nuovo non s'inventa, si scopre'... scriveva così Giovanni Pascoli nella sua celebre opera 'Il Fanciullino'. Una citazione che torna d'attualità in questo momento, con un pizzico di sana irriverenza, questo è certo, per un evento che si terrà nella tenuta de 'Il Ciocco' (LU), luogo caro allo stesso Pascoli che nella Media Valle del Serchio trascorse gli ultimi lunghi anni della sua vita.

Di 'nuovo' c'è la 1.a edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio, che prenderà il via il prossimo 4 luglio, una gara inedita per il mondo delle mountain bike che, per l'appunto, 'scoprirà' la bellezza di pedalare in un territorio naturalisticamente predisposto per essere visitato in sella ad una bicicletta da fuoristrada. Lungo i sentieri mtb del Ciocco e attraverso i comuni di Barga e Fosciandora i bikers potranno pedalare in uno spettacolo paesaggistico mozzafiato, nel cuore della Valle del Serchio in Garfagnana, e sarà un appuntamento del tutto 'nuovo' anche per la Coppa Toscana Mtb che da quest'anno potrà annoverare nel proprio calendario granfondistico anche il Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio, arricchendo così una lista già folta di eventi ad alto livello.

I percorsi di gara saranno tre, con lunghezze e difficoltà differenti: l'itinerario più soft sarà quello 'Junior' con 25,6 km e 1.300 metri di dislivello, quindi ci sarà il 'Granfondo' di 40 km e 2.100 metri di dislivello composto da un anello di 20 km da percorrere due volte, infine, per i più allenati, il percorso 'Marathon' si svilupperà su 61,6 km e 2.900 metri di dislivello da scalare, anche in questo caso compiendo due giri di 30,8 km ciascuno.

In quanto ad accoglienza, 'Il Ciocco' non è secondo a nessuno con le sue splendide strutture, perfette per ospitare gli appassionati di mountain bike e non solo, con vedute a perdita d'occhio sul verde della Valle del Serchio. I tre alberghi de 'Il Ciocco Hotels' offrono tutto ciò che si può desiderare per una vacanza rilassante, ma anche itinerante, con la particolarità di avere un occhio di riguardo 'eco-friendly'. Proprio così, perché in Garfagnana la natura ha un valore essenziale che va salvaguardato e protetto in ogni istante e in questo 'Il Ciocco' sa perfettamente come muoversi.

Le iscrizioni per la 1.a edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio sono aperte e possibili tramite il sito www.winningtime.it, con la quota di partecipazione che fino al 2 luglio sarà di 35 euro, mentre per gli abbonati al circuito Coppa Toscana Mtb scenderà a 30 euro. Sarà necessario, per i già tesserati FCI, effettuare l'iscrizione anche tramite Fattore K.

Manca meno di un mese alla gara, ma al Ciocco si respira già l'aria della competizione, con la Living Mountain che torna ad essere protagonista tra le ruote artigliate.