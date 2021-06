Sport



Tutti i segreti del calcio spiegati da un giovane garfagnino

mercoledì, 16 giugno 2021, 17:27

di simone pierotti

Le ultime due stagioni sportive sono andate pressoché perse a causa della pandemia, portando la conseguenza dell’abbandono dell’attività da parte di tanti giovani oppure del cambio di sport. E’ successo per tanti calciatori che hanno affinato la preparazione atletica dedicandosi alla corsa. C’è stato poi chi ha sfruttato la sosta forzata per affinare le proprie conoscenze ed “inventarsi” in un nuovo ruolo professionale all’interno del mondo del calcio.

E’ il caso di Samuele Parmigiani, 20enne di Castelnuovo di Garfagnana, un amore sviscerato per il calcio che lo vede giocare fin da piccolo, prima nella società della propria città, fino alla serie D con il Ghiviborgo ed oggi in Promozione con il Pieve Fosciana. Una passione che andava ben oltre il rettangolo di gioco perché il giovane calciatore ha sempre dimostrato grande curiosità e acume per gli aspetti tattici alla base del proprio sport. Così, seguendo il consiglio dei suoi allenatori, si è iscritto ad un corso di “match analyst”, il corso “Longomatch”, organizzato da Mario Savo dell’Elite Football Center, risultando, alla fine, il terzo in assoluto e conseguendo l’abilitazione a svolgere il ruolo di match analyst.

Di cosa si tratta? Per chi non mastica l’argomento, si tratta di una figura molto in voga nel calcio professionistico ai massimi livelli, e alla quale allenatori e calciatori attingono costantemente informazioni, analisi tattiche e suggerimenti per migliorare le proprie prestazioni e conoscere gli avversari. A Samuele si è così aperto un mondo ed è entrato in contatto con personaggi importanti, collaborando in primis con un’agenzia di intermediazione internazionale (D’Alessandro Scouting), che fa da tramite tra i procuratori dei calciatori e le società, inoltre ha intrapreso un progetto con calciatori di Serie A, a cui mando relazioni su calciatori e squadre avversarie.

Sei agli inizi di questa attività, quali prospettive si stanno aprendo? “Ho iniziato da poco ma sto avendo buona richiesta, sto seguendo quattro calciatori di Serie A a cui invio relazioni; su richiesta di Savo ho fatto relazioni pubblicate sul sito Assoanalisti, nell’ultimo anno ho svolto relazioni per società di Serie A e sono in contatto con giornalisti di Sky e radio”.

Poche sere fa Parmigiani è stato invitato a partecipare ad una trasmissione radiofonica su Radiobianconera per analizzare la prestazione dell’Italia agli europei.