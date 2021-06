Sport



Un coriaceo GhiviBorgo deve arrendersi al Fiorenzuola

domenica, 6 giugno 2021, 18:09

di michele masotti

1-0

Fiorenzuola: Battaiola, Olivera (59’Potop), Guglieri, Perseu, Cavalli, Ferri, Michelotto (88’Saia), Stronati, Oneto (77’Arrondini), Bruschi e Esposito A disposizione: Guidetti, Carrara, Facchini, Marmiroli, Parenti e Colantonio Allenatore: Luca Tabbiani

GhivizzanoBorgo: Abbrandini, Poggesi (87’Pazzaglia), Baggiani (81’Nieri), Bartolini (79’Lakti), Gautieri, Gregov, Felleca, Muscas, Cargiolli, Chianese (91’Belluomini) e Fazzi (69’Nottoli) A disposizione: Nucci, Del Re, Viti e Belluomini Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Stefani Menicucci di Lanciano (Assistenti Tortolo e Bentivegna)

Marcatore: 39’Bruschi

Note: Ammoniti Muscas, Baggiani, Gregov, Perseu e Chianese. Calci d’angolo 11-3

Si interrompe al “Pavesi” di Fiorenzuola la striscia di sei risultati utili consecutivi del GhiviBorgo, condannato da una pregevole punizione di Bruschi sul finire della prima frazione. Sconfitta esterna resa indolore dai risultati di Marignanese, sconfitta in casa dalla Pro Livorno, e Sasso Marconi, 3-3 in quel di Seravezza, che consentono ai ragazzi di Venturi di mantenere le sei lunghezze di vantaggio sul team romagnolo a 180’ dalla fine della stagione regolare.

Lasciata alle spalle l’ultima domenica di pausa di questo interminabile campionato, per il Ghivizzano la strada che conduce alla trasferta propone la difficile trasferta di Fiorenzuola, seconda forza della classe a -1 dall’Aglianese. La formazione piacentina è reduce dal rocambolesco 4-4, con gli ospiti avanti di due reti a venti minuti dal termine, di Correggio che ha impedito ai ragazzi di Tabbiani di balzare in solitaria al comando del girone D. I “colchoneros” della Mediavalle devono rinunciare a Messina e Pagnini, rispettivamente sostituiti nell’undici titolare dal classe 2001 Abbrandini e Gautieri mentre rientrano dal turno di squalifica Felleca, Gregov e Bartolini. I locali affidano le loro residue chance di ritorno tra i professionisti, dove mancano da più di venti anni, al centravanti ex Arezzo Bruschi, incontrastato capocannoniere del torneo grazie ai suoi 26 centri.

Subito leggibile il canovaccio tattico del match valevole come quartultimo turno di campionato: Fiorenzuola in costante spinta offensiva, GhiviBorgo paziente nella propria metà campo per poi cercare una ripartenza letale. Il primo tiro del pomeriggio giunge al 23’ ma il destro di capitan Bartolini non inquadra lo specchio della porta. Sei minuti più tardi la spizzata di Olivera attraverso tutto lo specchio della porta ospite senza essere corretta da un compagno di squadra. Abbrandini si esalta al 34’ quando respinge con la mano di richiamo il tentativo a colpo sicuro di Michelotto. L’estremo difensore classe 2001 deve arrendersi cinque giri di orologio più tardi alla precisa punizione calciata da Bruschi.

Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti, quest’oggi in tenuta bianca, provano ad assumere un atteggiamento maggiormente aggressivo. Al 55’ Battaiola deve uscire sino a centrocampo per impedire a Felleca di involarsi verso la porta emiliana. Dal canto suo il Fiorenzuola, esaltato dalle notizie provenienti da Agliana, spaventa la retroguardia del GhiviBorgo con delle soluzioni dal limite dell’area. Perseu e lo scatenato Esposito chiamano alla difficile parata Abbrandini. Al 67’ capitan Bartolini sfiora il pareggio con un missile dalla distanza. Due minuti più tardi mister Venturi si gioca la carta Nottoli in luogo di uno stremato Fazzi. La grinta degli ospiti non può nulla, però, contro la gestione della palla di un Fiorenzuola che non corre alcun tipo di pericolo sino al termine, quattro minuti di recupero compresi.

Domenica prossima il GhivizzanoBorgo ospiterà i bolognesi del Progresso, formazione a cui basterà conquistare due punti nelle ultime tre giornate per conquistare la permanenza in Serie D.