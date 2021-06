Sport



Vittoria di Paolo Andreucci e Rudy Briani con MRF Tyres al Rally Italia Sardegna

sabato, 5 giugno 2021, 10:52

Al Rally Italia Sardegna Paolo Andreucci, navigato da Rudy Briani, ha centrato la vittoria nella seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra, portando sul gradino più alto del podio le MRF Tyres equipaggiate nella Skoda Fabia R5 Evo 2 del Team H Sport di Silvio Lazzara. Nella gara che si è svolta contestualmente all'appuntamento valido per il WRC World Rally Championship, il pluricampione italiano rally ha sbaragliato la concorrenza, infliggendo pesanti distacchi ai rivali. Sin dalla prima prova, l'undici volte campione italiano, supportato dalla scuderia M33 e Skygate, ha dettato legge sugli sterrati sardi in un rally a senso unico dove l'affermazione del garfagnino non è mai stata in discussione. Portandosi in testa sin dalle prime fasi di gara Andreucci con 9.9 secondi di margine, diventati 12.5 al termine del primo giro. Sulla ripetizione della lunga "Filigosu-Sa Conchedda", di oltre 22 chilometri, il pilota M33 ha messo al sicuro l'affermazione con la terza vittoria consecutiva di speciale.

"Siamo molto soddisfatti per questa vittoria - ha commentato il pilota Paolo Andreucci-.

Una gara che abbiamo condotto sin dall'inizio con molta attenzione per non sbagliare o forare. Già dal primo passaggio ci siamo sentiti molto competitivi con le nostre coperture MRF TYRES. Qui in Sardegna, la nostra vittoria ci premia per la crescita con gli sviluppi apportati in queste settimane. I nostri tempi sono stati ottimi sin dal primo passaggio. Siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo grazie anche all'affidabilità del mezzo messo a disposizione dal team H Sport di Silvio Lazzara, che ha curato la Skoda Fabia R5 Evo 2, allestita con il nostro partner Sparco. La mostra attività di sviluppo sta dando i primi risultati, positivi, e non possiamo che essere soddisfatti per questo importante risultato di oggi grazie anche al prezioso lavoro di Vivek Ponnusamy e Fiorenzo Brivio. La nostra attività di sviluppo continua ed oggi, grazie anche al risultato conquistato, abbiamo raccolto dati molto importanti. La vittoria in Sardegna è stata una vetrina di rilievo per i nostri partner, che credono nel nostro progetto e che ci stanno supportando in questo campionato. Un doveroso ringraziamento va al Team PRT e ai partner: Bm, Tomei, Alphateam, Real Teak e Motul. Adesso – ha concluso Andreucci-, ci concentriamo per il prossimo appuntamento al Rally SanMarino, che sarà la terza tappa del campionato italiano rally terra."