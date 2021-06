Week-end con doppio appuntamento al Golf Club Garfagnana

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 giugno 2021, 12:14

La prima edizione del Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio prenderà il via il 4 luglio Gara del circuito Coppa Toscana Mtb: percorsi Junior 25,6 km, Granfondo 40 km, Marathon 61,6 km

lunedì, 14 giugno 2021, 10:35

Domenica 13 giugno, in una mattinata estiva con punte di 30 gradi, ben 170 specialisti della corsa in montagna si sono sfidati negli impegnativi 11,8 km della storica Scalata all’Alpe di S.Pellegrino

domenica, 13 giugno 2021, 19:50

Capitan Bartolini e compagni hanno ottenuto la certezza della salvezza in virtù dello 0-0 contro il Progresso, salvo a sua volta, e del passo falso esterno della Marignanese

domenica, 13 giugno 2021, 12:17

48 piccoli calciatori in erba, classe 2014-2015-2016, in un pomeriggio simbolico che ha avuto il sapore di una ripartenza dopo un anno e mezzo difficile per le ben note vicende

venerdì, 11 giugno 2021, 17:04

Saranno circa 200 i podisti provenienti da tutta Italia che domenica 13 giugno prenderanno parte all’edizione 2021 della storica “Scalata all’Alpe di S.Pellegrino”, con partenza dall’affascinante borgo di Castiglione Garfagnana alle 9 ed arrivo 1.500 metri a San Pellegrino in Alpe

martedì, 8 giugno 2021, 17:09

Domenica 6 giugno a Lanzada, in Valmalenco (Sondrio), si sono disputati i campionati italiani di corsa in montagna a staffetta, valevoli come prova del Campionato Italiano di Società di corsa in montagna 2021; 14 titoli in palio nella rassegna che ha visto coinvolte le categorie assoluti, juniores e master, oltre...