Al Golf Club Garfagnana la gara a coppie

Altri articoli in Sport

lunedì, 26 luglio 2021, 18:38

Cinque atleti del sodalizio toscano della Sc Garfagnana Mtb si sono presentati al via, domenica 25 luglio, a Bagni di Lucca per la 1^ edizione del Gran Tour del Pratofiorito New Generation di mtb

lunedì, 26 luglio 2021, 18:22

Inizio da incorniciare e capolavoro finale, quello di Christopher Lucchesi Jr. al rally di Roma Capitale con i colori grigioverde di HP Sport RRT

lunedì, 26 luglio 2021, 10:34

Molte gare con tanti piazzamenti di rilievo in questo fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

lunedì, 26 luglio 2021, 09:24

La vittoria assoluta è andata al rappresentante del Gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana, Girma Castelli, che conclude la gara in 34,54, seguito a 4” dal pistoiese Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e a 9” da Giacomo Barontini (sempre di Corsa ASD)

domenica, 25 luglio 2021, 14:47

La tennista di Bagni di Lucca, che inizialmente avrebbe dovuto scendere in campo solo nel singolare femminile, all’ultimo momento è entrata nel tabellone di doppio con Sara Errani in virtù del forfait della coppia croata Vekic-Jura

venerdì, 23 luglio 2021, 09:52

In attesa di capire quando e come potrà ripartire calcio dilettantistico, la Garfagnana perde una delle sue formazioni che si era messa maggiormente in mostra in quest’ultimo decennio