Sport



Calcio dilettantistico, i Diavoli Neri Gorfigliano cessano l’attività

venerdì, 23 luglio 2021, 09:52

di michele masotti

In attesa di capire quando e come potrà ripartire calcio dilettantistico, la Garfagnana perde una delle sue formazioni che si era messa maggiormente in mostra in quest’ultimo decennio. Con un comunicato apparso sui propri profili social, infatti, i Diavoli Neri Gorfigliano, club che con successo militava nei campionati Figc dall’estate 2010 dopo una sola stagione ma vincente nella Uisp, hanno annunciato che non parteciperanno al prossimo torneo di Prima Categoria. Un fulmine a ciel sereno per un team, gestito con competenza e passione da un gruppo affiatato di dirigenti con in testa la famiglia Orsi, che era diventato anche un punto di riferimento per la comunità dell’alta Garfagnana.

“Purtroppo abbiamo subito un paio di defezioni alle quali se ne sono unite altre per motivi di lavoro.” – ha precisato il direttore sportivo Ivano Orsi- “Abbiamo cercato di trovare dei sostituti per ovviare a questo inatteso problema ma chiaramente la maggior parte dei giocatori alla fine di luglio si erano già accasati. È stata una decisione che non avremmo mai voluto prendere, ma purtroppo anche il Covid-19, non sotto il piano sanitario, ha giocato la sua parte dal punto di vista della sostenibilità.”

Orsi ripercorre poi la storia di un club nato nel 2009 e capace in dodici anni di ritagliarsi un posto importante nel panorama calcistico della provincia di Lucca. “Dopo una prima annata negli amatori decidemmo di passare in Figc perdendo la semifinale play-off di Terza Categoria, rifacendoci l’anno successivo ottenendo la promozione sotto la guida di Giampiero Vanni.” – ricorda il direttore sportivo, ex giocatore dei Diavoli ed anche allenatore capace di salvare la squadra in alcuni delicati finali di campionati- “Al debutto in Seconda Categoria ci salvammo ai playout con il sottoscritto in panchina mentre nel 2013-2014 arrivò un salto di categoria con mister Davini vincendo tutte le serie di playoff.”

Prima Categoria che, salvo la parentesi della retrocessione subita nel 2015-2016 prontamente ritrovata sempre alla guida con Davini, era diventata la casa dei Diavoli Neri Gorfigliano fino alla salvezza, sempre con Ivano Orsi nella vesti di tecnico, di due anni fa nel romanzesco spareggio di Marlia contro la Folgor prima che la pandemia scombussolasse tutto. “Come giocatore devo dire che il momento più emozionante è stata la vittoria ai playoff di Seconda Categoria in quel di Orentano per 5-3.” – rivela Orsi- “Da tecnico, invece, mi emozionò molto la salvezza, per certi versi insperata, del 2018-2019 sopra citata. È stato per me un motivo di orgoglio sentire parole di elogio nei confronti della nostra società come serietà ed immagine. Ne sono una testimonianza le tante telefonate ricevute oggi (ieri nda) dopo il nostro annuncio. Ovviamente ringrazio coloro che hanno fatto parte di questa squadra: da chi è sceso in campo solo per un minuto passando ai volontari e ai dirigenti.”

La speranza è che quello dei Diavoli Neri sia soltanto un arrivederci in modo da non disperdere definitivamente una storia lunga dodici anni che resterà impressa nella memoria della frazione di Minucciano.