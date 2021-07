Sport



Castelnuovo in rosa: ci sarà anche la squadra femminile

sabato, 31 luglio 2021, 15:01

di simone pierotti

Grossa novità per il movimento sportivo della Valle del Serchio: l’U.S. Castelnuovo Garfagnana ha reso noto che allestirà anche la squadra di calcio femminile. Una piccola rivoluzione al passo coi tempi, in un momento di grande crescita del movimento “rosa” sia a livello nazionale che regionale, che darà la possibilità a tante ragazze della Garfagnana, della Mediavalle ma non solo, di giocare a calcio.

Il progetto poggia su solide basi e, in attesa di ulteriori sviluppi che saranno successivamente comunicati, si sa che la squadra, che disputerà le gare casalinghe allo stadio “Alessio Nardini” in alternanza con la squadra maschile di Eccellenza, parteciperà al campionato regionale di Promozione. Ufficializzato l’organigramma dedicato al team “rosa”: Michele Mazzanti allenatore, Mario Martinelli coordinatore, Flavio Stefani direttore sportivo, Elisa Passaglia preparatrice atletica, Mirco Luti preparatore dei portieri, Roberto Muzzarelli guardalinee. Franco Becarelli è stato indicato dal consiglio societario come responsabile del settore femminile gialloblu.