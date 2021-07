Coppa Toscana Mtb, ecco i leader prima del Ciocco

Altri articoli in Sport

venerdì, 2 luglio 2021, 10:06

Ci sta regalando notti magiche Giovanni Di Lorenzo, un’eccellenza del nostro territorio che è tra i protagonisti di Euro2020. Ma da Ghivizzano a Wembley il passo è facile?

giovedì, 1 luglio 2021, 13:26

1° Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio il 4 luglio a Barga. Domenica tre percorsi disponibili: Marathon, Granfondo e Junior. Iscrizioni agevolate fino a domani. Francesco Casagrande "spodesta" Cuervo e Paez in Coppa Toscana

mercoledì, 30 giugno 2021, 15:55

La tennista di Bagni di Lucca è stata eliminata al primo turno del torneo più prestigioso del mondo dall’esperta tedesca, ex top 10 delle classifiche mondiali, Andrea Petkovic capace di far valere la sua maggiore attitudine ai campi in erba con il punteggio di 6-4 6-3

mercoledì, 30 giugno 2021, 13:18

Dalla sinergia e collaborazione con il Filecchio Women nasce ufficialmente quella che sarà la nuova rappresentativa femminile della società rossonera

mercoledì, 30 giugno 2021, 09:12

Con il termine del mandato annuale del 30 giugno, l’Unione Sportiva Castelnuovo procede al rinnovo delle cariche sociali, con qualche novità, come ci spiega il presidente Dino Dini

martedì, 29 giugno 2021, 19:33

Arriva l'ufficialità: sarà Alessio Bifini a guidare la panchina del Ghiviborgo. Accanto a lui, come secondo allenatore, ci sarà invece Massimiliano Pisciotta