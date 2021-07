Sport



Europei U20: Idea Pieroni in finale nel salto in alto

venerdì, 16 luglio 2021, 15:40

Grandissima gara di qualificazione per la filecchiese Idea Pieroni che, vestendo la maglia azzurra, ha conquistato un posto nella finale europea di domenica nella sua disciplina, il salto in alto, con la misura di 1,84 metri.

La giovane atleta della Virtus Lucca è infatti impegnata a Tallinn, in Estonia, per i campionati europei di atletica under 20: lei, nel gruppo dei carabinieri sezione atletica con un personale di 1,90, dopo un anno pieno di problemi e un campionato italiano che non è andato come previsto, ha ora davanti una grande finale. Una gara non facile, la più difficile a livello emotivo, come lei stessa l'ha definita in un’intervista rilasciata poco dopo la gara: “sono molto fiduciosa per la gara di domenica -racconta Idea- questa misura mi serviva per avere una maggiore sicurezza e consapevolezza a livello psicologico, e ora le ho. Spero di raggiungere misure ancora migliori nella finale, perché finalmente nonostante sia stato un anno difficile e stressante ho la forza e la stabilità per arrivare più in alto.”



V. P.