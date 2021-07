Sport



Gabriele Lucchesi sugli scudi al 'Rally Coppa Città di Lucca'

lunedì, 19 luglio 2021, 18:04

Un fine settimana tanto atteso per HP Sport RRT nell’impegno sportivo che vedeva impegnato nella gara di casa Gabriele Lucchesi (Clio S1600 – MotulTech) dopo uno stop durato due stagioni, con la moglie Titti Gherardi alle note. Autore di una bella prestazione al Rally Coppa Città di Lucca, una gara molto tirata, in cui il portacolori della struttura grigioverde Gabriele Lucchesi terminava la sua fatica al posto d’onore in Classe S1600, oltre all’undicesimo posto assoluto, su ben 110 equipaggi classificati.



C’è soddisfazione in casa HP Sport RRT: "Una gara tirata sin dai primi metri, dove la mancanza dalle gare da due stagioni si è ha fatta sentire. Il nostro equipaggio si è espresso al massimo, qualche piccola sbavatura è il risultato della mancanza di continuità. Siamo comunque soddisfatti dell’esito finale e ci concentriamo sul Rally di Roma Capitale, dove questa volta sarà Lucchesi Jr. al posto di guida con mamma Titti alle note nella gara valida per il CIR Due Ruote Motrici e il Trofeo Peugeot”.