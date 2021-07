Girma Castelli (Orecchiella) vince la 'Strachiesina'

Altri articoli in Sport

domenica, 25 luglio 2021, 14:47

La tennista di Bagni di Lucca, che inizialmente avrebbe dovuto scendere in campo solo nel singolare femminile, all’ultimo momento è entrata nel tabellone di doppio con Sara Errani in virtù del forfait della coppia croata Vekic-Jura

venerdì, 23 luglio 2021, 09:52

In attesa di capire quando e come potrà ripartire calcio dilettantistico, la Garfagnana perde una delle sue formazioni che si era messa maggiormente in mostra in quest’ultimo decennio

giovedì, 22 luglio 2021, 17:23

Come da consuetudine, nel bel mezzo dell'estate, arrivano le notizie di calciomercato delle società dilettantistiche che, nonostante le difficoltà sempre più grandi, cercano di sopravvivere con la passione di sempre

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:40

Entra nella fase tanto attesa il rally di Roma Capitale. La tre giorni di sfide con il cronometro che vedrà grande protagonista HP Sport RRT che per l’occasione schiera i suoi gioielli, Christopher Lucchesi Jr. e Jacopo Trevisani entrambi in gara con le Peugeot 208 Rally4 della GF Racing, affiancati...

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:57

Il campionato di doppio prevede quattro gare con quattro diversi formati di gara ovvero quattro palle la migliore, louisiana, greensome e foursome. Le varie coppie gareggeranno per le due classifiche, netto e lordo, e i vincitori di queste saranno decretati dalla somma dei punti ottenuti in tutte e quattro le...

martedì, 20 luglio 2021, 11:36

Con la prima edizione del ‘Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio’ del 4 luglio andato in archivio, ora l’appuntamento clou del programma ciclistico del ‘Ciocco’ sarà quello dei Campionati del Mondo Master Mtb Marathon, un evento che verrà disputato per la prima volta nella sua storia