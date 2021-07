Sport



Golf Club Garfagnana, i risultati del campionato di doppio

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:57

Sabato 17 e domenica 18 si è disputata la prima prova del campionato sociale di doppio 2021.

Il campionato di doppio prevede quattro gare con quattro diversi formati di gara ovvero quattro palle la migliore, louisiana, greensome e foursome. Le varie coppie gareggeranno per le due classifiche, netto e lordo, e i vincitori di queste saranno decretati dalla somma dei punti ottenuti in tutte e quattro le competizioni. La prima gara si è disputata con formula Lousiana ed ha visto fronteggiarsi diverse coppie che hanno partecipato a questo weekend sempre nel rispetto dell'etichetta e delle regole previste in questo sport. Questa settimana abbiamo assistito a una sfida tra famiglie, infatti la coppia formata da Salotti Denio Alino e Salotti Michael si è aggiudicata la classifica lordo con 38 punti battendo la coppia formata da Dini Moreno e Dini Stefano che però si aggiudica la classifica netto con 39 punti.

Ottima prova della famiglia Salotti di rientro dalla trasferta ad Asolo dove Michael ha preso parte ai Campionati Nazionali Pulcini, competizione a cui partecipano i migliori talenti in erba del panorama golfistico italiano. Purtroppo non è riuscito a passare il taglio del secondo giorno di gara per poter accedere al terzo e ultimo giorno dopo un buon primo giro, ma sicuramente torna con una bellissima esperienza da aggiungere al suo palmares che vanta già diverse vittorie in gare giovanili regionali. Il Golf Garfagnana vuole cogliere l'occasione per ringraziarlo di tenere sempre in alto il nome di questo piccolo circolo, se paragonato ai più grandi e prestigiosi circoli nazionali, con i suoi ottimi risultati e gli augura di ottenerne molti altri negli anni a seguire.

Di seguito il dettaglio dei risultati

Classifica lordo

1° Salotti Denio Alino – Salotti Michael

Classifica netto

1° Dini Moreno – Dini Stefano

2° Berti Alessandro – Romei Fabio

Il Golf Club Garfagnana ricorda l'appuntamento del prossimo weekend in cui si disputerà la Golden Four by Cristian Events, altra gara a coppie con in palio l'accesso alla finale Nazionale presso il Golf Club San Valentino per i vincitori delle varie categorie.