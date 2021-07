Sport



Golf Club Garfagnana, nona prova del campionato sociale

giovedì, 8 luglio 2021, 14:47

Sabato 3 e domenica 4 si è disputata la nona prova del campionato sociale 2021 sponsorizzata da Acqua dell'Elba.

Ottime condizioni meteo e un percorso in perfette condizioni hanno favorito la presenza di molti giocatori in gara che si sono sfidati fino all'ultimo colpo, ma sempre nel rispetto dell'etichetta e delle regole previste in questo bellissimo sport. Federico Pieroni si aggiudica la classifica lordo con 54 colpi, mentre Piagentini Maiko si aggiudica la prima categoria netto con 53 colpi. In seconda categoria vince Gonnella Alessio con 52 colpi, mentre la terza categoria va a Pancetti Antonio con 52 colpi, il primo senior se lo aggiudica Sileo Claudio Cristiano che si aggiudica anche il premio "nearest to the pin" alla buca 6, premio assegnato a chi si avvicina di più alla buca con il primo colpo, con 3,17 metri.

Di seguito il dettaglio dei risultati

Categoria lordo

1° Pieroni Federico

Prima categoria netto

1° Piagentini Maiko

2° Salotti Denio Alino

Seconda categoria netto

1° Gonnella Alessio

2° Andrea Angelini

Terza Categoria netto

1° Pancetti Antonio

2° Giannoni Ghislano

Categoria Senior

Sileo Claudio Cristiano

Il Golf Club Garfagnana oltre a ringraziare Acqua dell'Elba per il supporto, ricorda l'appuntamento del prossimo weekend ovvero il Trofeo Liberty, decima prova del campionato sociale 2021.