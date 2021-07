Sport



Gp Apuane, Guerra ottavo assoluto a Tallinn

lunedì, 12 luglio 2021, 15:14

Francesco Guerra ha dimostrato tutto il proprio valore sui 5000 metri continentali a Tallinn: in Estonia, il talento romano in forza al GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha corso una prova magistrale, di studio per i primi due giri e di cuore e forza per la restante parte; inserito nella seconda batteria, Guerra ha concluso la prova con il crono di 14'02''63, personale ritoccato e ottava posizione assoluta. Non solo pista ma anche strada dove i ragazzi di Graziano Poli sono sempre assoluti protagonisti. Al "Tour geniale", gara a tappe costituita da tre prove in tre giorni, ottimi risultati per Enrico Manfredini e Daniele Sandroni, rispettivamente secondo e quarto assoluto e buone prove a Collodi correndo la seconda prova per Zivago Anchesi ed Enzo Russp e alla terza prova a Montecatini Terme per Mimmo Marino; a Reggello, alla storica scalata "Reggello - Vallombrosa", ottime prove per Juri Mazzei (6 assoluto), Jilali Jamali e Federico Gonfiantini; a Rieti, alla "K42 del Terminillo", maratona con oltre 3000 metri di dislivello, buon quarto posto di categoria per lo specialista Alberto Cappello; a Favignana, al "Giro di Favignana", ottima vittoria assoluta per Alessandro Brancato