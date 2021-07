Sport



Gp Apuane, Manfredini secondo a Montecatini

lunedì, 12 luglio 2021, 15:07

E' terminata, nell’incomparabile scenario del parco delle Terme a Montecatini, la tre giorni podistica denominata 'Una corsa Geniale in Tour' che la società Montecatini Marathon ha organizzato. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi podisti, sia della regione che extra-regionali, con il suo svolgimento in varie sedi (Vinci–Collodi e Montecatini Terme) di tappa.



La vittoria finale è andata al fiorentino Filippo Micheli (Toscana Atletica) che si è aggiudicato tutte e tre le tappe in programma terminando nella somma delle tre tappe in 1ora19’25”, precedendo di 4’56” il garfagnino Enrico Manfredini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane); terzo classificato l’atleta della società organizzatrice, Giuseppe Massaro (Montecatini Marathon); quarto Lorenzo Sgarano (Silvano Fedi Pistoia) e quinto Fabrizio Fabbri (Marciatori Antraccoli Lucca).



Successo per Roberto Iula (Podistica Rossini) nella categoria veterani, che nelle tre giornate ottiene il tempo finale di 1ora 31’50’’; al secondo posto il brianzolo Luigi Carmine Carbone (Daini Carate Brianza) e terzo Giuseppe Guadagnini (Montecatini Marathon).



Il perugino Mauro Covarelli (Avis Perugia) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento in 1ora41’23”, posto d’onore perr Danti Santangelo (Casone Noceto Parma) e terzo il veneto Danilo Gava (Livenza Sacile).



Nella categoria veterani oro hanno terminato la manifestazione in due e il primo gradino del podio è andato a Roberto Falcini (Silvano Fedi Pistoia) che termina in 2ore45’43’’ seguito dal compagno di colori Silvano Panichi.



Successo per l’atleta locale nella categoria assoluta femminile con Anna Maria Secci (Montecatini Marathon) con il tempo di 1ora53’16”, distaccando di 1’12” Michela Furi (Il Fiorino Sesto Fiorentino) e di 3’10” Monica Casadio (Gruppo Podistico Lughesina Lugo di Romagna).



Nella categoria donne veterane, il primo gradino del podio ha visto salire Gabriella Innocenti (Atletica Vinci) in 2ore11’11”, seconda la bolognese Claudia Fanti (Lippo Calderara) e terza Loredana Martino Maria (Runcard).



Patrizia Fera (Montecatini Marathon) ottiene la vittoria nella categoria donne argento in 2ore07’07”, seconda la parmense Tiziana Barberi (Circolo Minerva Asd) e terza Roberta Stefani ( Marciatori Antraccoli).