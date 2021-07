Sport



Notti magiche inseguendo un goal… con Giovanni Di Lorenzo

venerdì, 2 luglio 2021, 10:06

di loreno bertolacci

Ci sta regalando notti magiche Giovanni Di Lorenzo, un’eccellenza del nostro territorio che è tra i protagonisti di Euro2020. Ma da Ghivizzano a Wimbledon il passo è facile? Non crediamo! Ma forse per lui sì, grazie a un grande talento unito però a umiltà e a un lavoro ininterrotto di anni che l’ha portato ai traguardi sognati. Un terzino destro di una nazionale che fa gruppo, dove tutti sono titolari e remano dalla stessa parte.



Inutile descrivere la carriera calcistica di Giovanni Di Lorenzo e i suoi successi che tutti conoscono, ampiamente scritti e descritti da tutti i mass media. Vorremmo descrivere la parte umana, l’appartenenza fortemente radicata al nostro territorio e quello che sta dimostrando a tutti. Con grandi sacrifici si possono raggiungere i risultati e i traguardi sperati, anche se non si vive in città o in aree metropolitane. Il nostro territorio è ricco di potenzialità e Giovanni Di Lorenzo ne è la dimostrazione. Un ragazzo che, con l’appoggio ininterrotto della sua famiglia e della sua compagna, si è fatto da sé, con tanti sacrifici appunto, ma anche con l’entusiasmo e la voglia di arrivare al traguardo tanto ambito: fare il calciatore professionista. E che professionista! Una risorsa per tutto il territorio che, grazie anche a Giovanni Di Lorenzo, viene promosso e conosciuto a livello internazionale su tutti i circuiti mediatici.



Ghivizzano in particolar modo è orgoglioso del suo calciatore della nazionale italiana, con la speranza che questa esperienza possa servire anche per altri. Un buon esempio per i nostri giovani appassionati di sport che possono vedere in Giovanni Di Lorenzo un traguardo non impossibile da raggiungere. Il gruppo creato da Mancini è indubbiamente un gruppo sano e Giovanni ne è la dimostrazione. Divertirsi e giocare con entusiasmo e coraggio, questi sono i suggerimenti del mister e Di Lorenzo li ha presi alla lettera fin dall’inizio della sua brillante carriera.



Ah, una riflessione anche sulle pagelle che via via vengono redatte da esperti del settore calcistico nelle quali, secondo noi, Giovanni meriterebbe voti migliori. Ricordando le vecchie valutazioni nelle scuole elementari dove, per essere un ottimo alunno ci volevano dei voti precisi per la nostra pagella il numero due della nazionale (numero uno per condotta) si meriterebbe tutti otto nelle varie materie, ma soprattutto un dieci in condotta, per una condotta appunto sia in campo che nella sua vita esemplare che fa onore a tutto l’ambiente calcistico e al territorio da cui proviene. E chissà se questa sera, sfruttando le fasce, “batigol” non riesca con un affondo come lui sa fare, a “inseguire un goal” ai quarti di finale europei. Nell’attesa proviamo a sognare in queste notti magiche che ci sta regalando un’eccellenza calcistica della nostra valle.