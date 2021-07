Sport



'Il Ciocco' torna protagonista delle ruote artigliate e si fa bello in tv

venerdì, 9 luglio 2021, 15:26

La prima edizione del 'Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio' è andata in archivio, con la gara che si è svolta domenica 4 luglio sui tre percorsi lungo i sentieri della Media Valle del Serchio. A fare da protagonista, ancora una volta nel mondo delle ruote artigliate, è stata la tenuta toscana di 600 ettari naturalistici de 'Il Ciocco' (LU), sede di partenza e arrivo della manifestazione. Per rivivere le immagini e i momenti salienti della competizione in terra toscana basterà sintonizzarsi sulle frequenze Rai Sport Più HD allo scoccare della mezzanotte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, con la replica in programma mercoledì 14 alle ore 18.50. La telecronaca sarà affidata al giornalista RAI Gianfranco Benincasa, supportato dal commento tecnico di Martino Fruet. Vittoriosi in terra toscana sono stati Riccardo Chiarini e Ilaria Bianchi nel percorso Marathon, Lorenzo Guidi e Chiara Vernaccini nel Granfondo, mentre sul tracciato Junior hanno vinto Davide Pulizzi e Giada Marani.