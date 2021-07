Sport



Parco protagonista in pista ai regionali CSI, Togneri alla ‘Epic Garfagnana’

lunedì, 19 luglio 2021, 15:55

Altro fine settimana con ottimi risultati per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dalla pista alla strada sempre protagonista. Sabato 17 luglio, a Prato, ai "Campionati regionali su pista CSI", ottimi Massimiliano Frandi ed Edoardo Campoli, entrambi campioni regionali rispettivamente su 800 metri e 1500 con Enzo Russo medaglia d'argento sui 1500 metri; in Alto Adige, al "Giro del Lago di Resia", buona prova per Simone Donati; alla "Epic Garfagnana", percorso di circa 80 km sui sentieri della Garfagnana, è stata presente Erica Togneri che ha terminato la prova con il tempo di 10h57'; Domenica 18 Luglio, ad Abbadia San Salvatore, alla "Salitredici" e prova valida per il "Campionato Italiano di corsa in salita UISP", ottimo bronzo di categoria per Roberto Ria; a Lastra a Signa, bell'argento assoluto per Lorena Meroni; a Subiaco, alla "Jennesina", ottimo bronzo assoluto per Joah Koech Kipruto