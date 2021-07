Sport



Quarto Jamali (Apuane) alla "Notturna di San Jacopo"

giovedì, 29 luglio 2021, 16:29

Dopo la benedizione del vescovo di Pistoia, S.E. Mons. Fausto Tardelli, hanno preso il via da Piazza del Duomo di Pistoia circa 400 concorrenti per l'edizione numero sei della "Notturna di San Jacopo" sulla distanza di km 6, organizzata dal Gruppo Podistico Cai Pistoia con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Pistoia e di “Mondo Corsa”, con atleti provenienti da tutta la Toscana e da fuori regione.



Ad aggiudicarsi la gara è stato il senese Maurizio Cito (Atletica Uisp Siena) che conclude in 23’55’’, distaccando di 10’’ Mohammed El Quardi (Atletica Signa) e di 23’’ Massimo Mei (Atletica Castello Firenze); al quarto posto il marocchino Jilali Jamali (Alpi Apuane), quinto Curzio Pulidori (Atletica Livorno).



Nei veterani uomini, al primo posto troviamo il fiorentino Alessandro Paoli (Atletica Signa) che ottiene il tempo finale di 28’06’’, davanti a Michelangelo Fanani (Alpi Apuane) e al veneto Davide Sereno (Audace Noale).



Nei veterani Argento, primo classificato Adriano Matteoni (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara 32’00, al secondo posto Sergio Matteucci (Podistica Rossini) e terzo posto per Santino Santangelo (Atletica Casone Noceto).



Nei veterani oro, il più veloce è stato Domenico Coco (Individuale) che corre la distanza della garra nel tempo finale di 34’57’’, davanti a Roberto Isola (Atletica Pistoia) e Luigi Vannini (Pro Avis Castelnuovo Magra).



La livornese Enrica Ottoni (Atletica Livorno) si aggiudica la categoria assoluta femminile ottenendo il tempo di 28’06’', distaccando Bethany Thompson (Circolo Minerva Parma) di 1’23’’ e di 1’25’’ Daniela Panait (Giannone Running Circuit), al quarto posto Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli) e quinta Costanza Del Bravo (Atletica Castello Firenze).



Catia Ghiardi (La Galla Pontedera Atletica) sale sul podio più alto nella categoria donne veterane con il tempo di 33’56’’, al secondo posto per Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana) e terza Sabrina Gargani (Città di Sesto).