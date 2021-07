Rally, grande attesa in vista della 'Coppa Città di Lucca'

Altri articoli in Sport

lunedì, 12 luglio 2021, 15:18

Ultimo in ordine cronologico è diventato Martin Bastos Moncalvo, centrocampista classe 1994 con il doppio passaporto uruguaiano e italiano, protagonista di un fugace passaggio in Garfagnana due stagioni fa

lunedì, 12 luglio 2021, 15:14

Francesco Guerra ha dimostrato tutto il proprio valore sui 5000 metri continentali a Tallinn: in Estonia, il talento romano in forza al GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha corso una prova magistrale, di studio per i primi due giri e di cuore e forza per la restante parte

lunedì, 12 luglio 2021, 15:07

E' terminata, nell’incomparabile scenario del parco delle Terme a Montecatini, la tre giorni podistica denominata 'Una corsa Geniale in Tour' che la società Montecatini Marathon ha organizzato

venerdì, 9 luglio 2021, 15:26

La prima edizione del 'Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio' è andata in archivio, con la gara che si è svolta domenica 4 luglio sui tre percorsi lungo i sentieri della Media Valle del Serchio

giovedì, 8 luglio 2021, 14:47

Ottime condizioni meteo e un percorso in perfette condizioni hanno favorito la presenza di molti giocatori in gara che si sono sfidati fino all'ultimo colpo, ma sempre nel rispetto dell'etichetta e delle regole previste in questo bellissimo sport

mercoledì, 7 luglio 2021, 16:48

Inizia l’attesa per Francesco Guerra verso sabato 10 luglio: a Tallinn, in Estonia, sede dei Campionati europei su pista, il talento romano sara’ impegnato sui 5000 metri. Guerra si presenta con l’ottimo accredito di 14’03’’84, tempo realizzato al meeting di Zogno Mercoledi’ 26 maggio