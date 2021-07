Sport



S.C. Garfagnana Mtb: Cavani e Bertoncini nella top ten

lunedì, 19 luglio 2021, 13:48

Quattro alfieri della Sc Garfagnana sono stati impegnati, domenica 18 luglio, a Gualdo Tadino (Pg) al cross country della Rokketta Legend, ultima prova del circuito nazionale del Gran Prix Centro Italia Giovanile Mtb.



Buonissime le prove dei nostri ragazzi con Andrea Cavani che conclude al nono posto negli Esordienti del I anno (13 anni). Sul pezzo, per l’impegno profuso e la determinazione evidenziata, Damiano Salotti e Denis Carli che concludono rispettivamente al quindicesimo e diciassettesimo posto negli Esordienti II anno (14 anni).



Bravo, ma anche sfortunato, Ludovico Bertoncini, che conclude settimo tra gli Allievi II anno (16 anni), pur vittima di una caduta quando era in piena lotta per entrare nelle prime cinque posizioni.