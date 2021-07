Sport



SC Garfagnana Mtb: Ludovico Bertoncini vince l’assoluta

lunedì, 26 luglio 2021, 18:38

Cinque atleti del sodalizio toscano della Sc Garfagnana Mtb si sono presentati al via, domenica 25 luglio, a Bagni di Lucca per la 1^ edizione del Gran Tour del Pratofiorito New Generation di mtb. All’interno della tradizionale gran fondo di 42 km, gara inserita nel circuito dellì Mtb Tour Toscana, il comitato organizzatore ha inserito la gara di 18 km riservata agli Esordienti ed Allievi.



Vittoria assoluta del nostro Ludovico Bertoncini, con il biker della categoria Allievi (15/16 anni) ha regalato il secondo a quasi cinque minuti. Sul gradino più alto del podio sale anche Noemi Semplici prima tra le Esordienti (13/14 anni).



In campo maschile da segnalare il secondo posto di Damiano Salotti (terzo assoluto) negli Esordienti (13/14 anni), con Dennis Carli terzo tra gli Esordienti e quinto assoluto. Bene anche Andrea Cavani settimo tra gli Esordienti.