Seconda categoria: il punto sui primi movimenti di calciomercato

giovedì, 22 luglio 2021, 17:23

di lorenzo fiori

Come da consuetudine, nel bel mezzo dell'estate, arrivano le notizie di calciomercato delle società dilettantistiche che, nonostante le difficoltà sempre più grandi, cercano di sopravvivere con la passione di sempre.

Le domande più ricorrenti sono inevitabilmente riferite a se riusciranno, oltre che ripartire, a portare a termine l'intero campionato.

In seconda categoria, per adesso, il comitato regionale ha aperto l'iscrizioni e fissato l'inizio della coppa Toscana per il 19 settembre mentre per il campionato domenica 3 ottobre. Nessuna novità riguardante nuovi protocolli o regolamenti anti-Covid da rispettare.

Analizziamo di seguito le mosse, ad oggi, delle sette squadre della nostra zona che parteciperanno, appunto, al campionato di seconda.

Iniziamo dalla New Team: confermato il mister Alessandro Davini (aveva presto il posto di Antonio Landucci a fine ottobre) che ha già a disposizione cinque nuovi acquisti: il centrocampista Fabio Martinelli ex Gallicano, l'esterno classe 2003 Matteo Brega in prestito dal Castelnuovo di Garfagnana e gli attaccanti Federico Del Giudice (a destra nella foto) proveniente dai Diavoli Neri Gorfigliano, Lorenzo Bertucci dal Piazza 55 ed Elia Bertucci in prestito dal Castelnuovo.

In uscita Ilario Ambrosini e Alex Morelli.

Continuiamo con un'altra garfagnina come il Pontecosi, realtà che da sei anni consecutivi partecipa a tale campionato.

Tre i momentanei "colpi" in entrata: il portiere Sebastian Nelli dal Piazza 55, il difensore Niccoló Triti in prestito dal Pieve Fosciana e l'attaccante Lorenzo Micchi ex Diavoli Neri Gorfigliano.

Fra gli addii è ufficiale quello dell'estremo difensore Michele Martini Adami diretto all'Atletico Castiglione.

Grande rientro in dirigenza, invece, dello storico capitano Emanuele Pierotti.

Sarà ancora Maurizio Salotti l'allenatore del Gallicano, una società ambiziosa che sicuramente punterà a realizzare un buon campionato.

Tante le riconferme e, per adesso, nessuna partenza. Il direttore sportivo Fabio Mazzanti è al lavoro per concludere due acquisti.

Ancora alla guida del Barga mister Raffaello Raffaelli che ha dovuto dire addio ai due Iacomini ed al difensore Gabriele Simoncini. Da definire ed ufficializzare eventuali acquisti.

Tre gli acquisti, invece, in casa Fornoli: il portiere Lorenzo Nannizzi dal Corsagna, il centrocampista Marco Michetti dalla Folgor San Pietro a Vico e l'attaccante Lorenzo Joshua Pullinger.

Dinu, Giani e Bugelli, invece, i partenti.

La rosa sarà a disposizione ancora del mister Giuseppe Poli.

La società del Borgo a Mozzano, insieme all'allenatore Francesco Piercecchi, sta lavorando per trattenere i giocatori della passata stagione. Già rientrati due giocatori come il centrocampista Menicucci e l'attaccante Bertini.

A Corsagna panchina sempre affidata a John Vertemati, con il suo collaboratore Andrea Cappelli. Gran parte della squadra è rimasta e sarà rinforzata con ragazzi giovani ed un gradito ritorno che presto verrà annunciato.