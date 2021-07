Sport



Tennis, debutto olimpico con una vittoria e una sconfitta per Jasmine Paolini

domenica, 25 luglio 2021, 14:47

di michele masotti

Giornata impegnativa ma al tempo stesso soddisfacente per Jasmine Paolini alle Olimpiadi di Tokyo. La tennista di Bagni di Lucca, che inizialmente avrebbe dovuto scendere in campo solo nel singolare femminile, all’ultimo momento è entrata nel tabellone di doppio con Sara Errani in virtù del forfait della coppia croata Vekic-Jura. Occasione inaspettata sfruttata alla grande poiché il tandem azzurro ha compiuto una bella impresa estromettendo in tre set, 6-3 5-7 10-2 (supertiebreak), le americane Melichar-Riske, le otto favorite del seeding nipponico.

Un successo di carattere con Errani-Paolini, già protagoniste di questa disciplina in Federation Cup, brave a resettare immediatamente la delusione di aver perso un secondo set equilibrato per poi disputare un supertiebreak, questo prevede il regolamento olimpico al terzo set nel doppio, ai limiti della perfezione contro delle avversarie sicuramente maggiormente portate sui campi veloci e di buon livello. Se Alison Riske è principalmente una singolarista, lo stesso non si può per Nicole Melchair, attuale top 10 di doppio nel ranking WTA e capace di raggiungere la finale sia a Wimbledon che agli Us Open. Nel prossimo turno, presumibilmente martedì 27 luglio, Errani-Paolini dovranno affrontare le gemelle ucraine Lyudmyla e Nadia Kichenok.

Mattinata di Jasmine Paolini che si era aperta con l’eliminazione, ampiamente prevedibile visto lo spesso della rivale, nel singolare per mano della ceca Petra Kvitova. La due volte campionessa di Wimbledon si imposta per 6-4 6-3 sulla giocatrice termale, abile comunque a tenere il confronto contro una delle possibili candidate ad un posto sul podio. Per la classe 1997, dunque, una giornata da ricordare con Bagni di Lucca che si conferma come la località della Valle del Serchio con il maggior numero di atleti olimpici. Prima di lei era toccato questo onore e privilegio ad Enrico Torre, velocista (100 metri e staffetta 4x100) e saltatore in lungo che partecipò ai Giochi Olimpici di Parigi 1924 e Amsterdam 1928. Valle del Serchio che sarà rappresentata, inoltre, anche alle Paralimpiadi, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, da Sara Morganti, cavallerizza di classe internazionale che conquistò un 4° posto a Londra nella specialità del dressage.