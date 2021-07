Trofeo Liberty al Golf Club Garfagnana

Altri articoli in Sport

mercoledì, 14 luglio 2021, 18:17

Si scaldano i motori in attesa di poter riassaporare il campo da gioco a Castelnuovo di Garfagnana, dove sono state ufficializzate le squadre e i tecnici delle squadre a 11, dalla prima squadra al settore giovanile

mercoledì, 14 luglio 2021, 15:28

Dopo la tanto attesa prima edizione del 'Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio', disputata all'inizio di luglio, 'Il Ciocco' è pronto a tornare alla ribalta nel mondo delle ruote artigliate con un weekend interamente dedicato ai giovanissimi funamboli della mtb

lunedì, 12 luglio 2021, 15:34

Un nuovo leader nella classifica piloti, Marco Bertonati ed una situazione in continua evoluzione in tutte le categorie: questa la cornice presentata dal confronto provinciale a conclusione del Rally Internazionale Casentino. Grande fermento in vista della Coppa Città di Lucca, in programma nel fine settimana

lunedì, 12 luglio 2021, 15:18

Ultimo in ordine cronologico è diventato Martin Bastos Moncalvo, centrocampista classe 1994 con il doppio passaporto uruguaiano e italiano, protagonista di un fugace passaggio in Garfagnana due stagioni fa

lunedì, 12 luglio 2021, 15:14

Francesco Guerra ha dimostrato tutto il proprio valore sui 5000 metri continentali a Tallinn: in Estonia, il talento romano in forza al GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha corso una prova magistrale, di studio per i primi due giri e di cuore e forza per la restante parte

lunedì, 12 luglio 2021, 15:07

E' terminata, nell’incomparabile scenario del parco delle Terme a Montecatini, la tre giorni podistica denominata 'Una corsa Geniale in Tour' che la società Montecatini Marathon ha organizzato